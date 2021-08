Weichering

Braucht es den B16-Ausbau zwischen Weichering und der A9 überhaupt noch?

Plus Nach Ansicht der Bürgerinitiativen aus Weichering und Winden widerspricht der vierspurige Ausbau den Klimaschutzzielen. Brandbrief an Söder, Scheurer & Co: „Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.“

Von Claudia Stegmann

In einem Punkt hatte die Corona-Pandemie sicherlich sein Gutes: Sie hat gezeigt, dass ein Arbeitsplatz nicht zwangsläufig mit einem unverrückbaren Bürostuhl verbunden ist. Homeoffice ist heute in vielen Bereichen selbstverständlich, wo es vor eineinhalb Jahren noch undenkbar war. Die täglichen Pendlerströme sind weniger geworden, und damit auch der Verkehr auf den Straßen.

