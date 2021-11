Gemeinde Weichering sagt Ja zum Ratsbegehren

Plus Entscheidung im Gemeinderat: Ohne basisdemokratische Entscheidung wird es kein Paketzentrum in Weichering geben.

Jetzt ist es quasi amtlich: Das letzte Wort über das Paketzentrum in Weichering werden die Bürgerinnen und Bürger treffen. Das hat der Gemeinderat am Montag ohne Wenn und Aber entschieden. Natürlich ist noch kein Termin festgesetzt und noch steht auch gar nicht fest, ob es tatsächlich zu einer Bürgerentscheidung kommen wird. Aber die Absichtserklärung für ein Ratsbegehren wurde schon einmal einstimmig abgegeben.