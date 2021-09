Gemeinde Weichering will sich gegen Kiesabbau wehren

Plus Weichering ist vom geplanten Kiesabbau im Regionalplan Ingolstadt stark betroffen. Für Argumente gegen die Abbaupläne will sich Weichering mit benachbarten Gemeinden abstimmen.

Er habe große Bauchschmerzen, was den Regionalplan der Stadt Ingolstadt angehe, sagte Weicherings Bürgermeister Thomas Mack gleich zu Beginn, als es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um die Änderungen eben jenes Regionalplans ging. Die Bedenken des Bürgermeisters hängen mit der Ausweisung von Flächen zusammen, die Bodenschätze enthalten. Und das sind rund um die Gemeinde Weichering nicht gerade wenige.