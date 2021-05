Weichering

vor 50 Min.

Gemeinderat stimmt Paketzentrum in Weichering zu

Plus Der Gemeinderat steht geschlossen hinter dem Projekt zwischen Weichering und Maxweiler. Zwei Bürgersprechstunden für Fragen aus der Bevölkerung eingerichtet.

Von Claudia Stegmann

Die Nachricht, dass die Deutsche Post DHL in Weichering ein großes Paketzentrum bauen wird, ist auf reges Interesse in der Bevölkerung gestoßen. In der Gemeinderatssitzung am Montag verfolgte rund ein Dutzend Bürger, darunter auch aus dem angrenzenden Maxweiler, die Erläuterungen der Post-Vertreter. Dabei hätte der eine oder andere Zuhörer gerne seine Fragen an die Projektplaner gestellt. Doch Bürgermeister Thomas Mack stellte klar, dass sich die Informationen an diesem Abend in erster Linie an den Gemeinderat richteten und Bürgerfragen separat beantwortet werden.

