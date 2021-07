Generationswechsel beim BRK in Weichering

Nach 36 Jahren an der Spitze der Bereitschaft übergibt Georg Winter die Verantwortung an Joachim Gschrey.

Einen erfolgreichen Generationswechsel hat die Bereitschaft Weichering des Roten Kreuzes ( BRK) vollzogen. Nach 36 Jahren an der Spitze der ehrenamtlichen Rotkreuzler gab Georg Winter den Staffelstab an Joachim Gschrey weiter. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie sich die Bereitschaft Weichering entwickelt“, lobte der stellvertretende BRK-Kreisvorsitzende Günther Schalk.

„Du warst schon in der Führungsverantwortung, als es noch Kolonnen gab und noch gar keine Bereitschaften“, erinnerte sich der neue Bereitschaftsleiter Joachim Gschrey, als er seinen Vorgänger Georg Winter nach 36 Jahren offiziell verabschiedete. „Und du hast das Rote Kreuz in unserer Gemeinde ganz gewiss nicht nur durch leichte Zeiten manövriert“, bestätigte ihm sein 49-jähriger Nachfolger. Auch Winters Stellvertreter Werner Winkelmeier hat sein Amt nach vier Jahren an seine Nachfolger Matthias Lautner und Benjamin Götz weitergegeben. Bei beiden nun ehemaligen Leitern bedankte sich Gschrey mit einem Geschenkkorb und einem Gutschein.

36 Jahre beim BRK in Weichering aktiv

„Wenn jemand 36 Jahre ehrenamtlich in leitender Funktion arbeitet im Zeichen des Roten Kreuzes, dann ist das ein ganz außergewöhnliches Verdienst, das man nicht genügend herausheben kann“, dankte auch der stellvertretende BRK-Kreisvorsitzende Günther Schalk zusammen mit Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann im Namen des Kreisverbands. „Gerade in Zeiten, in denen die Ehrenamtlichen nicht wirklich auf den Bäumen wachsen, ist es alles andere als einfach, den Laden über so lange Zeit zusammenzuhalten und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen“, betonte Schalk.

Georg Winter wiederum erinnerte sich mit Zufriedenheit an seine lange Amtszeit. Sein Rückblick fiel ebenso bescheiden aus, wie er ohne Aufhebens um seine eigene Person fast vier Jahrzehnte die Rotkreuzarbeit in der Gemeinde Weichering geprägt hatte - lange Jahre mit Karola Wagner als Vertreterin. „Ich hatte halt immer die richtigen Leute um mich und immer welche, die bereit waren, sich zu engagieren“, resümierte Winter. Manchmal sei es „schon spannend gewesen“, wenn man beispielsweise einen großen Sanitätsdienst für eine Rockparty zusage und noch nicht wisse, wie man den Dienst in einem halben Jahr besetzen solle. „Aber es hat immer geklappt“, bedankte sich Winter bei seinen Aktiven.

Georg Winter erhält Ehrennadel der Gemeinde Weichering

Eine ganz besondere Ehre wurde Georg Winter seitens der Gemeinde zuteil: Bürgermeister Thomas Mack dankte dem scheidenden Bereitschaftsleiter nicht nur „mit höchster Anerkennung“, sondern heftete ihm zudem die Ehrennadel der Gemeinde ans Hemd. „Das ist erst das zweite Mal, dass wir diese Auszeichnung verleihen“, betonte Mack. (nr)