Weichering

vor 27 Min.

Kiesabbau: Weichering sagt Nein zum Regionalplan

Plus Die Gemeinde lehnt acht geplante Kiesabbauflächen ab - darunter auch eine, auf der das geplante Paketzentrum der Post entstehen soll.

Von Claudia Stegmann

„Es ist generell zu viel für unseren Ort.“ Mit diesem Satz fasst Weicherings Bürgermeister Thomas Mack die Auswirkungen zusammen, die der neue Regionalplan mit sich bringen würde, in dem unter anderem neue Flächen für den Kiesabbau festgelegt werden. Auf Weicheringer Gebiet geht es um insgesamt acht Areale, mit denen der Gemeinderat nicht einverstanden ist. Dementsprechend hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung am Montag die Fortschreibung des Regionalplans in dieser Form auch abgelehnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen