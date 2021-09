Kinderfahrrad aus Biergarten in Weichering geklaut: Wer hat etwas beobachtet?

Ein Mann soll ein Kinderfahrrad gestohlen haben, das am Biergarten der Gaststätte Vogelsang in Weichering abgestellt war. Jetzt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Ein Kinderfahrrad hat eine noch unbekannte Person am Sonntagabend im Eingangsbereich eines Biergartens in Weichering gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war das Rad unversperrt am Fahrradständer im Eingangsbereich der Gaststätte Vogelsang abgestellt.

Polizei Neuburg sucht Personen, die den Diebstahl beobachtet haben

Das grau-grüne Kinderfahrrad der Marke Cube hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Bereits vor der Tat soll der unbekannte Mann einigen Gästinnen und Gästen der Gaststätte Vogelsang durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen sein, heißt es weiter. Zeuginnen und Zeugen, die den Mann näher beschreiben können oder bei der Tatausführung gesehen haben, werden gebeten sich unter 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (nr)