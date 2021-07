Ölspur bei Weichering: Öl wird in Grünstreifen geschwemmt

Eine 500 Meter lange Ölspur und ein größerer Ölfleck bei Weichering haben einen Einsatz der Feuerwehr Lichtenau ausgelöst. Der Regen schwemmte das Öl auch in den Grünstreifen.

Eine etwa 0,5 Kilometer lange Ölspur und ein größerer Ölfleck sorgten am Donnerstag auf der Staatsstr. 2049 in Fahrtrichtung Karlshuld für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenau. Das Öl wurde durch den Regen teilweise in den Grünstreifen geschwemmt, das Wasserwirtschaftsamt ordnete eine Abtragung des Erdreiches an.

Weichering: Ölspur löst Einsatz der Feuerwehr aus

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 08431/67110 zu melden. (nr)