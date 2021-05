Weichering

30.05.2021

Protest: Das Paketzentrum in Weicherung „macht alles platt“

Plus In Weichering gab es am Sonntag einen friedlichen Protest gegen die Pläne der Post. Die Gegner streben einen Bürgerentscheid an. Bürgermeister Thomas Mack kündigt eine Informationsoffensive an.

Von Winfried Rein

Das geplante Paketverteilzentrum erhält weiteren Gegenwind. 100 interessierte Bürger aus Manching, Maxweiler und Weichering versammelten sich am Sonntag zu einer Demo an der Muna-Kurve. Es waren auch Befürworter dabei, doch die große Mehrheit stand hinter der Devise: „Wir lassen uns die Heimat nicht kaputtmachen.“