Umstrittenes Paketzentrum: Weichering strebt Ratsbegehren an

Plus Sollen die Bürger über das geplante Paketzentrum in Weichering entscheiden? Mit dieser Frage beschäftigt sich demnächst der Gemeinderat. Der Impuls soll dabei von der Gemeinde ausgehen.

Von Claudia Stegmann

Es ist ruhig geworden um das geplante Paketzentrum in Weichering. Zuletzt haben Anfang Oktober auf dem Areal Bohrungen stattgefunden – vermutlich, um die Bodenbeschaffenheit bestimmen zu können. Angaben möchte die Post dazu nicht machen. Auch in den Gemeinderatssitzungen, in denen das Thema dauerhaft einen Tagesordnungspunkt belegt, gab es in den vergangenen Wochen und Monaten keine wesentlichen Neuigkeiten zu verkünden. Das wird sich in der nächsten Sitzung am 29. November aber ändern. Denn das Gremium soll beschließen, ob die Entscheidung über das Paketzentrum letztendlich von den Bürgerinnen und Bürgern aus Weichering getroffen werden soll.

