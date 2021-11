Verliert Maxweiler seinen B16-Anschluss?

Plus Sollte das Paketzentrum in Weichering nicht gebaut werden, könnte es im Zuge des geplanten vierspurigen Ausbaus bei Maxweiler keine Zufahrt zur Bundesstraße mehr geben. Für Weichering würde das mehr Verkehr bedeuten.

Es handelt sich um Vorplanungen, die erste Stufe eines mehrjährigen Verfahrens, das Anfang nächsten Jahres dem Bundesverkehrsministerium als ein erster Anhaltspunkt vorgelegt werden soll. Denn nach deren Meinung ist es nötig, die B16 zwischen Neuburg und der A9 auszubauen. Der Grund: Dort sind täglich mehr Fahrzeuge unterwegs, als auf anderen bayerischen Bundesstraßen: 10.000 sind es im Schnitt im Freistaat; nimmt man allein den Abschnitt zwischen der Zeller Kreuzung und der B13, dann fahren dort täglich fast 15.000 Fahrzeuge, etwa jedes sechste ist ein Lastwagen. Wird die Kapazität auf der B16 nicht erhöht, droht ihr der Verkehrskollaps, so die Prognose.