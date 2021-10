Wegen Sanierungsarbeiten: Kreisstraße durch Weichering bald gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt Weichering schon ab Ende Oktober gesperrt. Mit Behinderungen durch Baufahrzeuge ist zu rechnen.

Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt Weichering von 27. Oktober bis voraussichtlich 8. November gesperrt. Wie das Landratsamt mitteilt, verläuft die Sperrung beginnend am Kindergarten, durch den Ortskern, am Baugebiet Weingasse entlang bis zur Abzweigung zum Tanklager Neuburg der FBG. Während der Vorbereitungsarbeiten für den Deckenbau ist die Straße für die Anwohner eingeschränkt befahrbar.

Baustelle in Weichering: Bei gutem Wetter findet der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht statt

Mit Behinderungen durch Baufahrzeuge ist aber zu rechnen. Wenn das Wetter mitspielt, findet der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht statt. Die Straße ist deshalb ab 3. November um 16 Uhr bis zum Ende der Deckenbauarbeiten am 4. November auch für Anwohner nicht befahrbar. Die Betroffenen werden gebeten, ihre Fahrzeuge in dieser Zeit außerhalb der Baustelle abzustellen, falls sie sie unbedingt benutzen müssen. Während der Restarbeiten am 5. November ist die Straße für Anwohner wieder eingeschränkt benutzbar. Die Sperrung wird voraussichtlich am Abend aufgehoben. (nr)

