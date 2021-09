Weichering

09:00 Uhr

Weichering bekommt eine lokale App

Plus Welche Informationen die maßgeschneiderte Heimat-App den Bürgerinnen und Bürgern liefern kann.

Von Claudia Stegmann

In einem eindrücklichen Vortrag mit Unterhaltungsqualität hat der erst 20-jährige Johannes Vollnhals aus Gaimersheim den Weicheringer Gemeinderat davon überzeugt, eine auf Weichering zugeschnittene App programmieren zu lassen. Mit der können Bürgerinnen und Bürger bald auf sämtliche gemeinderelevanten Informationen zugreifen. Das können beispielsweise die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sein, Termine der Gottesdienste in den Kirchen oder Kontaktdaten zu den Kindergärten und Schulen. Auch die Suche nach Ärzten und (Notdienst)Apotheken in der Region funktioniert damit. Informationen rund um Corona können ebenfalls hinterlegt werden. Und wenn die Gemeinde wichtige Mitteilungen herausgeben will – etwa bei einem Wasserabkochgebot oder bei Straßensperrungen – kann sie über Pushnachrichten schnell und unkompliziert ihre Bürger erreichen.

