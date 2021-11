Weichering im Donaumoos-Zweckverband: „Müssen wir da dabei sein?“

Plus Warum im Gemeinderat Weichering nicht alle für einen Beitritt zum Donaumoos-Zweckverband sind.

Soll sich die Gemeinde Weichering dem Donaumoos-Zweckverband anschließen? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschäftigt. Eine finale Entscheidung wurde zwar nicht gefällt, jedoch machte eine Probeabstimmung deutlich, dass die Mehrheit der Räte dafür war. Doch es gab auch kritische Stimmen.