20:00 Uhr

Weichering präsentiert sich im Internet mit neuem Look

Plus Die Homepage der Gemeinde Weichering wurde neu aufgesetzt. Örtliche Vereine können sich ab sofort selbst eintragen.

Von Claudia Stegmann

Die Gemeinde Weichering präsentiert sich seit rund einer Woche mit einer neuen, völlig überarbeiteten Internetseite. Der Schritt war längst überfällig, denn die alte Homepage stammte aus dem Jahr 2000 und war damit schon gut 20 Jahre alt.

Die neue Optik ist luftig, übersichtlich und visualisiert. Denn auf der Startseite wird der Besucher von Drohnenaufnahmen begrüßt, die das Rathaus und Luftbilder von der Gemeinde zeigen und für Bewegung auf der Seite sorgen. „Es rührt sich ja sonst nichts“, sagt Mack scherzhaft im Hinblick auf die derzeitige Lockdown-Situation.

Die neue Homepage von Weichering ist einfach zu bedienen

Noch ist die Seite nicht ganz fertig. Das Vereinsregister, in dem die heimischen Vereine aufgelistet sind, ist noch leer. Die Vereine können ihre Informationen ab sofort selbst einstellen, eine entsprechende Eingabemaske öffnet sich mit einem Klick auf das Plus-Zeichen unter dem Reiter „Vereine“. Auch Veranstaltungen können auf diese Weise selbst eingetragen werden. Damit auf der Webseite aber nichts erscheint, was dort nichts zu suchen hat, gehen die Daten erst an die Gemeindeverwaltung, die den Online-Eintrag dann freischalten muss.

Im Gegensatz zur neuen Homepage war die alte deutlich komplizierter zu bedienen. Es brauchte einen „Fachmann“, der die Internetseite betreute. Diese Aufgabe hatte bis zuletzt Christian Rechner ehrenamtlich übernommen. Jetzt kann die Verwaltung Änderungen selbst vornehmen. Schon allein deshalb hat sich die Investition von 4000 Euro gelohnt.

Internetauftritt: Luftaufnahmen aus Weichering und Lichtenau

Wer sich durch die neue Homepage klickt und die Luftaufnahmen sieht, wird feststellen, dass nur Bilder von Weichering gezeigt werden. Das wird sich allerdings noch ändern, betont Mack. „Aufnahmen von Lichtenau folgen im Frühjahr, wenn das Wetter besser ist.“ Die Aufnahmen hatte das beauftragte Neuburger Webdesign-Unternehmen als Mustervorlage gemacht, „um zu zeigen, was grundsätzlich möglich ist“. Der Vorschlag gefiel, weshalb Aufnahmen aus Lichtenau nun nachgeholt werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen