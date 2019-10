16.10.2019

Weichering soll Bürger vor 5G schützen

Dorfgemeinschaft will keine Sendeanlage auf bewohnten Häusern

Von Claudia Stegmann

Bei den Mobilfunkgeschwindigkeiten und der -abdeckung ist Deutschland im internationalen Vergleich noch weit abgeschlagen. Nach dem Willen der Bundesregierung soll sich das allerdings ändern: Der Mobilfunkstandard LTE (4G) soll über kurz oder lang von der neueren 5G-Technik abgelöst werden. Der Ausbau und der Einsatz stecken im Augenblick allerdings noch in den Kinderschuhen, und wann sie tatsächlich auch den ländlichen Raum erreichen, ist fraglich. Nichtsdestotrotz hat sich die Gemeinde Weichering jetzt schon vorsorglich ihre Gedanken darüber gemacht.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die Dorfgemeinschaft in Person der Gemeinderäte Georg Niedermeier, Christian Lautner und Stefan Appel einen Antrag vorgelegt, wonach sie die Gemeinde auffordert, „sich gegen den Einsatz der neuen G5-Technologie auf dem Gemeindegebiet zu positionieren“, solange damit verbundene gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden könnten. Insbesondere sollen entsprechende Sendemasten nicht auf Gebäuden errichtet werden, in denen Menschen wohnen, arbeiten oder lernen.

Warum sich der 5G-Ausbau noch hinziehen wird

Der Antrag wurde von den Gemeinderäten durchaus kontrovers diskutiert, ohne dass jedoch am Ende eine Entscheidung oder Abstimmung im Raum stand. Denn bis tatsächlich 5G in Weichering ausgestrahlt und empfangbar ist, dürfte es noch einige Zeit dauern. Der Grund: 5G-Stationen besitzen nur eine geringe Sendereichweite, weshalb der flächendeckende Ausbau wegen der Vielzahl an benötigten Funkmasten generell als problematisch gilt. Darüber hinaus braucht es entsprechende Smartphones und Notebooks mit den nötigen Antennen und Modems, um 5G überhaupt empfangen zu können. Alles in allem braucht es für eine optimale Nutzung also ein passendes Gerät, ein gut ausgebautes Netz und einen entsprechenden Vertrag mit bestenfalls endlosem Datenvolumen, um das 5G-Netz überhaupt ausschöpfen zu können.

Bis dies alles in Deutschland für einen Großteil der Bevölkerung verfügbar ist, wird wohl noch einige Zeit ins Land ziehen. Dementsprechend wird LTE noch viele Jahren parallel zu 5G koexistieren. Für die Gemeinde Weichering bedeutet das, dass keine Gefahr in Verzug ist.

Themen folgen