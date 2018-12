18:26 Uhr

Weihnachten – grün, aber festlich

Von Schnee keine Spur und trotzdem gute Stimmung. In den Geschäften war viel los und auch die Kirchen waren voll. Am Abend lockten „X-Mas-Parties“ in Kneipen.

Von Xaver Habermeier

Statt Schnee fliegen Pollen, anstatt weiße Weihnachten ist es auch in diesem Jahr grün. Aber mit Einbruch der Dunkelheit erstrahlen am Montag Straßen, Häuser und ganz besonders Gotteshäuser dennoch in einem festlichen Glanz. Dort finden die Geistlichen dann auch deutliche Worte zum Sinn vom Heiligen Abend. In vielen Kirchen, wie in Heilig Geist, macht es Kaplan Dominic Leutgäb spannend und verkündet in der Kindermette ein Krippenspiel, in dem der Nachwuchs der Pfarrei die Weihnachtsgeschichte lebendig vermittelt.

Am Abend, bei der Christmette in der St.Peter Kirche, verdeutlicht der Geistliche, dass Weihnachten rund um den Erdball nichts an Festlichkeit verloren hat und stellt seine Predigt unter das Motto „Sehnsucht“. So wie in der Altstadt wollen viele Gläubige in allen Kirchen in und um Neuburg die Weihnachtsgeschichte vor oder nach der Bescherung in den Christmetten hautnah miterleben.

Außen Baustelle, innen schick: St. Peter. Bild: Xaver Habermeier

Kurz vor Weihnachten waren die Geschäfte in Neuburg voll

Eines hatten die voll besetzten Kirchen an Heiligabend wohl gemeinsam. Die Messen wurden besonders feierlich gestaltet, sei es musikalisch und mit Krippenspielen. Anschließend warteten vor allen die Kinder gespannt auf die Bescherung zuhause, bei Oma und Opa oder Freunden. Damit auch genügend Geschenke unterm Baum liegen, wurde am Montagvormittag noch fleißig eingekauft. Viele Last-minute-Käufer waren in der Stadt unterwegs in weihnachtlicher Mission. Auch in Metzgereien, Lebensmittelgeschäften oder Bäckereien herrschte Hochbetrieb. „Ganz normal an so einem Tag“, sagte Sonja Kaltenstadler. Schön fand sie, dass sich viele Gäste Zeit für einen Kaffee und einen Tratsch nehmen. „Das gehört doch irgendwie dazu“, sagt sie.

Last minute-Einkäufer waren am 24. Dezember viele unterwegs, auf dem Bild in der Schmidstraße. Dazu lockten Rabatte. Bild: Xaver Habermeier

Dazu gehört laut dem Stadtkapellendirigenten Alexander Haninger am 24. Dezember auch, dass sein großes Ensemble auf dem neuen Friedhof an der Grünauer Straße und anschließend in der Dämmerung auf dem Alten Friedhof an der Franziskanerstraße mit weihnachtlichen Weisen auf die Festtage einstimmt. „Uns freut, dass wieder so viele Leute zuhören“, sagt Haninger. Er selbst hat über die Feiertage insgesamt acht musikalische Einsätze. „Macht nichts, alle Auftritte an Weihnachten sind sehr schön“, betont er.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird es in Neuburg auf den Straßen ruhiger. Heiligabend wurde aber nicht nur zuhause gefeiert, sondern auch in Kneipen, etwa in Form von „X-Mas-Parties“. Von dieser Seite zeigte sich die belebte Stadt in der Nacht. An den zwei Weihnachtsfeiertagen füllten sich nochmals die Kirchen zu den Festmessen und am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es in der Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg Anlass zur Freude: Am Mittag erblickte ein Bub von Eltern aus Brunnen als Weihnachtsbaby das Licht der Welt.

Das trockene Wetter nutzten Familien über die Feiertage für gemeinsame Spaziergänge und vielleicht gesellen sich zu den sinkenden Temperaturen bald die ersten Schneeflocken. Dann wird aus dem Weihnachts- ein Winterspaziergang und aus den grünen Wiesen passend zum Winter weiße Felder.

