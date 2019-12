vor 60 Min.

Weihnachten in der JVA: Freiheit von innen

Der evangelisch-lutherische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm feierte Heiligabend in Herrenwörth. Welche Botschaft er mitgebracht hatte.

Von Annemarie Meilinger

Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm, der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche Bayerns und Vorsitzende der Ratskonferenz der evangelischen Kirche Deutschlands, hat an Weihnachten viele Termine: Sein Kalender ist voll an den Feiertagen, hochfestliche Feiern inmitten von Lichterglanz und feierlicher Musik. Für ihn ist das „quasi Hochsaison“ sagte seine persönliche Referentin, die mit ihm nach Neuburg gereist war – in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Herrenwörth.

Hinter den Gefängnismauern war am Morgen des Heiligabendtags ein Gottesdienst mit den in der JVA einsitzenden Jugendlichen geplant, allerdings nur mit einem Teil von ihnen, denn alle würde der kleine Raum des JVA-Gotteshauses nicht fassen. „Normalerweise kommen zu den Gottesdiensten an den Sonntagen 20 bis 25 Leute“, sagt Pastoralreferent Florian Schmutz, doch an diesem Tag ist die kleine Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Und das nicht nur, weil viele Mitarbeiter anwesend sind, der Landesbischof hat auch einen Pulk von Journalisten angezogen, die über das Ereignis berichten wollen. Drei Schläge auf die Klangschale beenden die lebhafte Stimmung und sorgen für entspannte Ruhe im Raum.

An Weihnachten „nach innen schauen“

Der evangelische Seelsorger Wolfgang Gronauer lädt alle Anwesenden ein, den Anlass zu nutzen um „nach innen zu schauen“. Zwei Jugendliche haben einen Rap „Christmas in Prison“ gedichtet, der beschreibt, wie ihre Gefühlslage an Weihnachten ist: „Ganz schön einsam ohne family – wir wünschen allen, dass wir bald draußen sind“. Begeisterter Applaus und anerkennende Pfiffe sind die Antworten der Mitgefangenen. Dann tauchen in Verkleidung Maria und Josef auf, die eine Herberge suchen und nur „einen elenden Stall finden“. Und dann sind da noch die Hirten, die immer schon in allen Gesellschaften benachteiligt waren. „Uns Hirten sind doch alle Feind“, doch gerade ihnen weist der Stern den Weg zum Wunder im Stall.

Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm (links), der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche Bayerns und Vorsitzende der Ratskonferenz der evangelischen Kirche Deutschlands, feierte Heiligabend in der Justizvollzugsanstalt Herrenwörth. Bild: Annemarie Meilinger

„Hattet Ihr gedacht, dass so eine Geschichte der Grund für ein weltweites Fest werden könnte?“, fragte anschließend Heinrich Bedford-Strohm in die Runde. „Eine unehelich schwanger gewordene Frau geht mit ihrem Lebensgefährten nach Bethlehem und bekommt in einem Stall ihr Kind – einem Ort, wo es nicht nur kalt war“. Zeugen waren ausgerechnet die Hirten, „Ausgestoßene, die wohl mehr nach Schaf als nach Chanel gerochen haben müssen“, so der Landesbischof. Genau deswegen, predigte Bedford-Strohm, gehöre die Geschichte genau hierher in die JVA, denn sie zeige, dass jeder „Gottes gutes Geschöpf“ sei und immer wieder die Chance verdiene, neu anfangen zu können.

An Weihnachten gab es auch kleine Geschenke

Nach Feliz Navidad, gespielt von zwei Jugendlichen auf E-Gitarren, folgte das Vaterunser und ein gemeinsames Weihnachtslied. Am Ende wünschte Bedford-Strohm jedem der Anwesenden ein schönes Fest und verteilte kleine Handschmeichler-Kreuze aus Holz. Sie sollten alle erinnern, dass am Ende „eine Freiheit steht, die ganz von innen kommt“. In einem anschließenden Interview antwortete er auf die Frage, welche Antwort der Bischof auf die immer stärker werdende Spaltung der Gesellschaft habe: „Wir haben nur die radikale Liebe – sie führt uns zurück in den Kern der Weihnachtsgeschichte.“

