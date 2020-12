06:00 Uhr

Weihnachten ist die Pfarrkirche in Karlshuld wieder offen

Plus Die Arbeiten in der St.-Ludwig-Kirche in Karlshuld kommen gut voran. Die Restarbeiten sollen noch vor Weihnachten erledigt werden. Für die Heiligenfiguren und Bilder werden noch Paten gesucht.

Von Andrea Hammerl

Geduld haben und Warten sind die Tugenden der Adventszeit. In Karlshuld sind sie derzeit gleich in mehrfacher Hinsicht gefragt. Denn die Pfarrkirche St. Ludwig ist immer noch aufgrund der Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Adventsgottesdienste hält Pfarrer Paul Igbo in gemütlicher Atmosphäre im adventlich geschmückten Pfarrsaal. Doch es sieht gut aus für Weihnachten. „Das Innengerüst ist mittlerweile abgebaut, der Maler ist fertig“, freut sich der Karlshulder Pfarrer. Einige Restarbeiten sollen noch vor Weihnachten erledigt werden. So soll der Taufstein noch an seinen neuen Platz seitlich vor dem Chorraum kommen und die Steinstufen zum Altar müssen noch ausgebessert werden. Die Reinigung der Orgel und Elektroarbeiten folgen im neuen Jahr, sodass die Sitzheizung, die noch heuer eingebaut wird, angeschlossen werden kann. An Heiligabend wird noch die alte Heizung ihren Dienst tun.

Die Adventsgottesdienste zelebriert Pfarrer Paul Igbo noch im Pfarrheim, wo Platz für 30 Gottesdienstbesucher ist. Heiligabend wird in St. Ludwig gefeiert. Bild: Andrea Hammerl

Nachdem der Kirchenmaler seine Arbeiten an der Innenschale von St. Ludwig beendet hat, zeigt sich diese deutlich heller und freundlicher als früher. Das Farbkonzept wurde leicht überarbeitet, insbesondere haben die Seitenaltäre nun doch keinen roséfarbenen Hintergrund erhalten, vielmehr setzt sich dort die gelb-ockerfarbene Tönung der seitlichen Wände fort. „Manche vermissen jetzt das angekündigte Schweinchenrosa“, erzählt Igbo augenzwinkernd. Die Kassetten an der Decke zeigen sich in dezentem Blaugrau, die Decke im Altarraum punktet dagegen mit kräftigem Stahlblau. „Es ist sehr schön geworden“, findet Pfarrgemeinderatsvorsitzende Brigitte Fleischmann. Sehr froh sind die Verantwortlichen, dass sie jetzt drei Kirchenfenster haben, die sich öffnen lassen. Das war zwar nicht wegen der Coronakrise so geplant, hilft nun aber natürlich auch in der Hinsicht weiter.

Für die Kirche St. Ludwig in Karlshuld wurden schon 90.000 Euro gespendet

Das tut auch das Kirchgeld, das diesmal nicht persönlich eingesammelt, sondern per Überweisungsträger erbeten wurde. „Wir sind sehr dankbar, dass das so gut angenommen wurde“, sagt Igbo, zwar sei es noch nicht endgültig ausgezählt, doch rechne Kirchenpflegerin Angelika Dieck mit einem sehr guten Ergebnis. Das Spendenbarometer steht aktuell auf 90.000 Euro, es fehlen noch 101.200 Euro.

Nicht mit eingerechnet sind hier die Restaurierungsarbeiten an Heiligenfiguren, Altar- und Kreuzwegbildern, den Orgelpfeifen, die aufpoliert werden sollen, sowie einigen Bänken. „Dafür starten wir kommende Woche eine zusätzliche Spenden-Aktion“, kündigt der Pfarrer an. Es sei bereits eine Liste vom Restaurator erstellt worden mit allen Ausstattungsgegenständen, die bislang nicht im Sanierungsumfang enthalten waren. Doch nachdem der Restaurator sie angeschaut hatte und meinte, sie sollten nicht in diesem Zustand in der frisch sanierten Pfarrkirche belassen werden, wird das nun auch angegangen. Gelistet sind auch die Kosten pro Exponat, sodass sich potenzielle Spender „ihr“ Kunstwerk aussuchen könnten, für dessen Restaurierungskosten sie dann persönlich aufkommen. „Man kann zum Beispiel sagen: Ich übernehme die heilige Veronika oder das Hochaltarbild oder Orgelpfeifen“, erklärt Igbo.

St. Ludwig Karlshuld: Abschluss der Arbeiten wird Ende Februar gefeiert

Um die Kirche für die Gottesdienste zwischen Heiligabend und voraussichtlich dem Heiligdreikönigstag wieder nutzen zu können, werden die Maler eine Grobreinigung vornehmen, Ehrenamtliche der Pfarrei übernehmen die Feinarbeit und schmücken das Gotteshaus für Weihnachten. Statt zweier großer wird es diesmal nur einen kleinen Christbaum geben, um den Aufwand überschaubar zu halten.

Feierlich wieder in Dienst gestellt wird die Pfarrkirche St. Ludwig Karlshuld am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr durch Generalvikar Harald Heinrich.

