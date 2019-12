10:08 Uhr

Weihnachtsgeschenk löst Polizeieinsatz aus

Eine Frau glaubte an ein Verbrechen, dabei wollte jemand nur seine Weihnachtsgeschenke ausprobieren.

Alles sah nach einem Verbrechen aus: Zwei Personen in Tarnkleidung und Sturmhauben stürmten in ein Haus in Wolnzach (Kreis Pfaffenhofen), in der Nähe stand ein Auto mit laufendem Motor. Als eine Frau deshalb einen Notruf abgesetzt hatte, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an. Doch bald stellte sich heraus, dass ein Mann und ein Kind nur mit Weihnachtsgeschenken spielten und deshalb Sturmhauben aufgesetzt hatten. Als das Missverständnis aufgeklärt war, rückten die Beamten wieder ab und auch die weiteren angeforderten Streifen drehten wieder um. (nr)

