Weihnachtsmarkt: So viel spenden Menschen für die Tafel

Menschen konnten am BRK Stand auf dem Weihnachtsmarkt Lebensmittel für die Tafel spenden. Wie viel dabei zusammenkam.

Von Alexandra Maier

Zwei Wochen lang konnten Menschen auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt am BRK-Glückshafen Lebensmittelspenden für den Verein „Neuburger Tafel e.V.“ abgeben. Und taten das auch. Die Spenden werden gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit dringend benötigt.

Feierliche Festtagsmenüs mit Gans oder Ente, süße Plätzchen und Butterstollen. Weihnachten ist auch das Fest der guten Speisen. Doch nicht alle Menschen können diese Zeit unbeschwert genießen. Das Geld für Lebensmittel ist bei ihnen knapp. Rund 580 Menschen sind Woche für Woche auf die Neuburger Tafel Am Schwalbanger angewiesen: Menschen mit geringer Rente, Alleinerziehende und Familien. Und die Zahl der Bedürftigen steigt.

BRK: Die Tafelaktion am Weihnachtsmarkt hat lange Tradition

Für zwei Euro erhalten sie hier eine Wochenration an Nahrungs-mitteln. Haltbares wie Öl, Mehl und Nudeln, aber auch frisches Obst und Gemüse sowie Brot werden jeden Mittwoch ausgegeben. „Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit freuen wir uns natürlich über Lebensmittel wie Kaffee, aber auch Waschmittel“, sagt Philomena Schlamp, ehrenamtliche Vorsitzende der Neuburger Tafel. Deshalb ist sie auch dankbar, dass Bernhard Pfahler vom BRK Neuburg, der sich auch in der Vorstandschaft der Tafel engagiert, wie in den Jahren zuvor die Tafelaktion am Weihnachtsmarkt organisiert hat.

Zwei Wochen gab es beim BRK_Glückshafen nicht nur Lose zu erstehen, sondern der Stand fungierte auch als Lebensmittel-Annahmestelle. Mit großem Erfolg wie Bernhard Pfahler berichtet. Er ist mit der Resonanz der Aktion zufrieden. „Es wurden insgesamt zehn große Stapelboxen voller Spenden abgegeben. Quer durch die Bank war alles dabei: Kaffee, Nudeln, Mehl, Zucker, Waschmittel und sogar Windeln sind zusammengekommen“, berichtet er. Die Neuburger zeigten sich ähnlich spendenfreudig wie in den Jahren zuvor und zeigten Herz für ihre Mitmenschen.

Neuburg: Supermärkte unterstützen die Tafel mit Spenden

Auch zahlreiche Supermärkte unterstützen in der Vorweihnachtszeit die Arbeit der Neuburger Tafel. Edeka Pasahan spendete Zucker und Mehl, die Grundzutaten für die Weihnachtsbäckerei. Der Rewe Markt Guggenmos führte eine Tafelaktion durch. Für fünf Euro konnten Kunden eine Spendentüte voller Lebensmittel erwerben. Insgesamt kamen so 200 Spendentüten zusammen.

