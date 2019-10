vor 58 Min.

Weihnachtsmarkt Unterhausen 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt Unterhausen findet auch 2019 wieder statt. Hier die Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten zum Markt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Beim Weihnachtsmarkt Unterhausen 2019 sollen laut den Veranstaltern wieder die Bürger der Gemeinde zusammenkommen. An den Ständen werden unter anderem Glühwein und Würstchen verkauft. Das Besondere ist dabei der soziale Gedanke hinter dem Markt.

Wann ist der Start? Was sind die Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt Unterhausen 2019? Hier gibt es die Informationen.

Der Markt startet am Samstag, 30. November 2019, im Garten der "Alten Schule". Er lässt sich nur an diesem einen Wochenende besuchen und zwar zu diesen Öffnungszeiten:

Samstag, 30. November 2019: 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2019: 11 bis 20 Uhr

Wie die Veranstalter mitteilen, werden Hobbykünstler auf dem Markt die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren.

Grundgedanke hinter dem Weihnachtsmarkt Unterhausen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Das Besondere an dem Weihnachtsmarkt ist der soziale Grundgedanke. Nach Angaben der Veranstalter werden mit dem Gewinn durch den Verkauf von Essen und Getränken soziale Einrichtungen unterstützt. Im vergangenen Jahr wurde unter anderem an die Diakonie gegen häusliche Gewalt, "Gemeinsam gegen Missbrauch" und an die FFW Jugend gespendet.

Falls Sie von außerhalb kommen: Unterhausen ist ein Ortsteil der Gemeinde Oberhausen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Den Weihnachtsmarkt in Unterhausen gibt es seit 2001.

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen und in der ganzen Region lassen sich noch viele weitere Weihnachtsmarkt besuchen. Wenn sie nach dem Markt in Unterhausen noch Lust auf weitere haben, finden Sie hier einen Überblick inklusive Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

