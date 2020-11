vor 48 Min.

Weihnachtsmarkt entfällt: Das sagt eine Holzschnitzer-Familie aus Südtirol

Plus Die Holzschnitzer-Familie Plancker aus dem Grödnertal in Südtirol hätte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Dabeisein auf dem Weihnachtsmarkt in Neuburg gefeiert. Dass dies nicht geht, tut weh, aber die Hoffnung lebt.

Von Manfred Rinke

Es wäre ein besonderer Auftritt für die Familie Plancker auf dem Weihnachtsmarkt in Neuburg geworden. Die Holzschnitzer aus Wolkenstein in Südtirol hätten heuer ihr 20-jähriges Dabeisein auf dem Schrannenplatz feiern können. Doch Corona wirft nicht nur im schönen Südtirol alles über den Haufen, sondern auch in Bayern. Den beliebten Weihnachtsmarkt, der in den vergangenen Jahren immer mehr an Niveau gewonnen hat, wird es heuer coronabedingt in der gewohnten Form nicht geben – und damit auch kein Wiedersehen mit den Holzschnitzern aus dem Grödnertal.

Anfang September, als es die Vorgaben der Corona-Pandemie noch zuließen, besuchten Klaus und Rosemarie Benz die Familien Plancker. Der erste Besuch des langjährigen Weihnachtsmarktmachers und Moderators liegt schon über zwei Jahrzehnte zurück. Nachdem Stefan Heinzlmeir den Holzschnitzer Anselmo Plancker in Südtirol entdeckt und ihn anschließend in Neuburg als Bereicherung für den Weihnachtsmarkt empfohlen hatte, nahm Klaus Benz Kontakt zu ihm auf und fuhr ins Grödnertal. Es war der Beginn einer Freundschaft, die im Laufe der Jahre immer enger geworden ist.

Kein Wiedersehen in Neuburg mit der Holzschnitzer-Familie Plancker

Beim diesjährigen Besuch im September kam man natürlich auch auf den Neuburger Weihnachtsmarkt zu sprechen. Dabei war bereits wegen der Pandemie „eine vorsichtige Zurückhaltung“ für die Planung herauszuhören, wie Benz erzählt. „Wenn alles normal läuft, sind wir vor Ort“, meinte Anselmos Sohn Christian Plancker, der mittlerweile das Geschäft in Wolkenstein im Grödnertal führt. Wie er Benz sagte, habe er ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, derzeit in ein anderes Land zu reisen. Er laboriert an einer Krankheit, die zwar sehr gut mit Medikamenten behandelt werden kann, aber in dieser Zeit ein großes Risiko für ihn bedeutet.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz kann heuer nicht stattfinden. Bild: Marcel Rother (Archiv)

Deshalb, erzählte er dem Freund aus Neuburg weiter, stehe auch vor seinem Aufenthalt im österreichischen Linz ein großes Fragezeichen. Dort bereichert er seit einigen Jahren einen Weihnachtsmarkt. Auch in Linz sind fast alle Märkte abgesagt, nur in einem Kloster ist an zwei Wochenenden noch ein Weihnachtsmarkt geplant. Noch!

Weil wegen der Corona-Pandemie in den folgenden Wochen eben nicht alles normal weitergelaufen ist, hat sich für die Planckers auch die Planung für Neuburg total verändert: Durch die weite Anreise ist es zwingend vorgegeben, dass der Verkaufsstand vier Wochen lang geöffnet sein muss, um die Unkosten zusammen mit einem größeren Schnitzwerk tragen zu können. Bei einem „Weihnachtsmarkt to go“, wie er nun vorgesehen ist, ist das nicht gegeben. Die Besucher dürfen nicht auf dem Platz verweilen, weshalb auch weniger Frequenz zu erwarten ist.

Quarantäne droht bei der Rückkehr aus Neuburg nach Südtirol

Außerdem droht den Planckers bei einer Einreise nach Bayern und bei der Rückkehr nach Südtirol jeweils auch eine zehntägige Quarantäne. Was sich natürlich kurzfristig wieder ändern kann – so wie die Farbe der Ampel, die in Südtirol von einem Tag auf den anderen von Rot auf Gelb umgeschaltet wurde.

Ein weiterer Grund, heuer zuhause zu bleiben, ist für die Planckers der erschwerte Besuch auswärtiger Gäste, die entweder die Familie Plancker in Neuburg besuchen oder ihre bestellten Holzschnitz-Aufträge abholen wollen. Das Ganze wird aufgrund des aktuellen Geschehens, soweit möglich, in diesem Jahr über den Postweg abgewickelt.

Anselmo (82 Jahre) und seine Frau Agnes (77) waren bereits im März an Corona erkrankt, fühlten sich rund zehn Tage schlecht, hatten keinen Appetit und waren sehr müde. Ihrem guten Immunsystem schreiben sie es zu, dass sie nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Doch den Respekt vor diesem Virus hört man im Gespräch mit ihnen deutlich heraus. Deswegen siegt heuer die Vernunft, „doch die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie stirbt zuletzt“, wie es der in Neuburg beliebte Holzschnitzer ausdrückt.





Anselmo und Christian Plancker blicken zuversichtlich auf die „Neuburger Weihnacht 2021“, wo das 20-Jährige auf dem Schrannenplatz gebührend nachgefeiert werden soll. Dank des guten Familienzusammenhalts sehen beide zudem keine großen Probleme, auch zukünftig die gute Beziehung zwischen ihnen und Neuburg aufrecht zu erhalten! „Ich möchte unbedingt wieder auf dem Schrannenplatz in Neuburg stehen und alle unsere Kunden und meine Freunde begrüßen“, freut sich der sympathische Südtiroler schon jetzt auf ein Wiedersehen. Durch Corona, so Anselmo Plancker, werde weder die Freundschaft zu Neuburg, noch zu Klaus Benz beendet. Auch im Namen seiner Familie schickt er „schöne Grüße und beste Wünsche für die Gesundheit“ nach Oberbayern.

Der Neuburger Klaus Benz besuchte Planckers in Südtirol

Auch Klaus Benz, der viele Jahre als Macher und Moderator für den Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz stand, ist traurig, dass Corona heuer alles verändert. Bühnenprogramm, Eisarena, Pyramide, Ausstellung in der Markthalle und nicht zuletzt Holzschnitzer Plancker: „Wir haben das Niveau enorm heben können“, ist er stolz auf das Geleistete. Und natürlich gehörten zum Weihnachtsmarkt auch die Verzehrstände. „Sie erfüllen einen sozialen Aspekt, weil sich dort Menschen aus allen Schichten treffen und ohne Stände kämen schlichtweg auch viel weniger Leute.“

Dass die Tradition heuer unterbrochen wird, macht Klaus Benz traurig. Andererseits hofft er, dass mit dem „Weihnachtsmarkt to go“ den Fieranten zumindest ein bisschen geholfen werden kann. Vielleicht sei es auch möglich, so Benz Hoffnung, dass man die Musikgruppen, die normalerweise auf der Bühne auftreten, während der Adventszeit jeweils samstags in der Unteren Stadt spielen lässt – „damit in der Innenstadt wenigstens ein wenig weihnachtliche Stimmung aufkommt“. (mit Klaus Benz)

