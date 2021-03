12:51 Uhr

Weil sich Wäschetrockner entzündet: Kellerbrand in Ingolstädter Altstadt

In der Ingolstädter Altstadt brannte ein Keller.

Nachdem ein Wäschetrockner in der Ingolstädter Altstadt Feuer gefangen hatte, brannte der Keller des Hauses in der Sauerstraße. Die Chronik des Einsatzes.

Ein Keller hat am Mittwochvormittag, 10. März, in der Sauerstraße in Ingolstadt gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, ging die Meldung gegen 10 Uhr bei den Einsatzkräften ein.

Feuerwehr Ingolstadt: Dichter Rauch drang aus dem Kellerfenster

Als die Feuerwehr eintraf, drang den weiteren Angaben zufolge dichter Rauch aus einem Kellerfenster. Auch der Treppenraum sei bereits stark verraucht gewesen. Alle anwesenden Bewohner und Beschäftigte konnten das Haus sicher verlassen. Nur eine Person musste dem Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung übergeben werden.

Ein Wäschetrockner hatte zu brennen begonnen. Bild: Heinz Reiß

Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand im Keller schnell finden und löschen. Ein weiterer Trupp durchsuchte das verrauchte Treppenhaus nach Personen und sorgte für Abluftöffnungen. Mit einem Lüfter entrauchten die Einsatzkräfte den Keller und suchte den Keller nach weiteren Glutnestern ab.

Auch die Installationsschächte kontrollierten die Trupps mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Der abgelöschte Wäschetrockner wurde noch ins Freie verbracht. Nach circa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und der Berufsfeuerwehr. (nr)

