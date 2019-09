15:23 Uhr

Weinlese fällt in Neuburg üppiger als erwartet aus

Große Trauben mit viel Zuckergehalt: Josef Tremml konnte sich am Sonntag in Neuburg über eine ansehnliche Traubenernte sichtlich freuen.

Josef Tremml freut sich über ein gutes Ergebnis. Dabei musste er im April noch von einer mageren Ernte ausgehen. Wie die Trauben doch noch saftig wurden.

Von Manfred Dittenhofer

Volle, saftige Trauben konnte Weinbauer Josef Tremml zusammen mit seinen Helfern am Sonntagmorgen von seinen Weinbergen über Laisacker und am Finkenstein ernten. Die Weinlese brachte ein hervorragendes Ergebnis. Was nach dem Verlauf der Vegetationsperiode für den Wein gar nicht absehbar war.

Ganz im Gegenteil. Den ersten herben Rückschlag erlebte Tremml im April. Zwei Frostnächte schadeten den jungen Trieben seiner Rebstöcke. Mit Paraffinkerzen, sogenannten Frostschutzkerzen, versuchte der Neuburger zu retten, was noch zu retten war.

Und es scheint geholfen zu haben. Es folgten trotz der kalten Nächte ein guter Austrieb und auch eine gute Blüte der Rebstöcke. Im Juni und im Juli aber blieb der Regen aus. Eine regelrechte Trockenzeit hemmte das Wachstum der Reben. „Wegen des fehlenden Wassers zu dieser Zeit hatten wir einen sehr schlechten Fruchtansatz.“ Die Trauben waren zu klein, erste Trockenanzeichen waren zu erkennen. Tremml schnitt an einigen Rebstöcken die jungen Trauben zum Teil ab, um die Weinstöcke nicht zu überlasten.

Weinlese: Idealer Niederschlag rettet Trauben

Danach aber kam Ende Juli und den gesamten August hindurch der ideale Niederschlag. Kein Platzregen, regelmäßige Befeuchtung, ideale Zustände. Somit konnten sich die Trauben letztlich doch noch perfekt entwickeln. Die Trauben standen am Maximum. Noch mehr Flüssigkeit und sie hätten sich gegenseitig den Raum streitig gemacht, was die Gefahr des Platzens erhöht.

Josef Tremml fuhr eine perfekte Lese ein. „Die Trauben sind optimal groß.“ Noch am Sonntag wurden die Trauben gekeltert. Die gesamte Ernte ergab 550 Liter Traubenmost mit einem Durchschnittsgehalt von 88 Oechsle. Der Oechsle-Grad bezeichnet den Zuckergehalt in den Beeren der Weintrauben sowie im Most, dem Saft der Trauben. „Ein Traumergebnis! Diese Trauben werden einen sehr, sehr guten Wein ergeben“, freute sich Josef Tremml.