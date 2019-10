17:12 Uhr

Weinverliebt: Messe lädt zum Probieren ein

Auf der Neuburger Weinbörse am 8. und 9. November werden rund 200 Weine präsentiert. Wohin geht der Trend?

Von Gloria Geissler

Was hat Wasser mit Wein zu tun? Sehr viel sogar, da sind sich die Neuburger Winzer und Händler einig. Und in Zeiten des Klimawandels bald noch mehr. Schon jetzt machen die langen Trockenperioden den Weinbauern zu schaffen. Aber wer es schafft, dass seine Weinstöcke mit dem vorhandenen Wasser im Boden auskommen, der produziert höchstwahrscheinlich hervorragende Weine.

Neuburgs Winzer Josef Tremml ist einer von ihnen. Er setzt auf umweltschonenden Anbau und produziert seine Weine biologisch. Zertifiziert sind sie nicht, das sagt Tremml ganz offen. Zu teuer, zu bürokratisch und zu aufwendig sei ihm das Prozedere. Aber dafür braucht er seit drei Jahren keinen Dünger mehr, vielmehr setzt er auf Kompost und Mykorrhiza-Pilze. Mit vier Weinen ist er heuer auf der Neuburger Weinbörse vertreten. Neu mit dabei ist ein Traubensaft-Secco – alkoholfrei, süß und prickelnd. „Das ist der reine Saft, der nur mit Kohlensäure abgefüllt wird“, erklärt der Neuburger. Es findet keine Gärung statt. Er erklärt, was daran das Besondere ist: „Bei anderen alkoholfreien Getränken wird der Alkohol herausdestilliert. Und da der Alkohol ein Geschmacksträger ist, entzieht man dem Getränk das meiste Aroma. Absolut schade.“

Josef Tremml und Fritz von Philipp sind Neuburger Winzer

Eine gute Ernte hat auch Fritz von Philipp hinter sich. Auf seinem Weingut in Spanien kultiviert der Neuburger die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot und Sauvignon Blanc. Auch seine Weine wird es am Freitag, 8., und Samstag, 9. November, im Neuburger Marstall zum Probieren geben. Die Gäste der Weinbörse zahlen zwölf Euro und können sich dafür den ganzen Abend durch die Welt der Weine testen. An die 200 Sorten sind es, die an den Tischen von Bergbauers Weinladen, Borgsis Weine und Josef Tremmel ausgeschenkt werden.

Heuer nicht mehr dabei ist Elektro Fuhr, der über viele Jahre das kleine Café-Eck betrieb. Damit die Gäste zwischen Rotwein, Weißwein und Rosé aber trotzdem einen Kaffee und am Samstagnachmittag auch ein Stück Kuchen genießen können, sind die „Fleißigen Bienen“ eingesprungen. Die Damengruppe versorgte bisher die Besucher mit belegten Broten und nimmt nun noch das Café mit hinzu. Der Verkaufserlös kommt – wie immer bei den „Fleißigen Bienen“ – der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung zu Gute.

„Fleißige Bienen“ betreiben das Café der Neuburger Weinbörse

Direkt gekauft werden können die Weine auf der Messe nicht, aber sehr wohl bestellt, natürlich mit Messerabatt. Dabei geht der Trend seit einigen Jahren schon immer mehr in Richtung Regionalität. „Übersee ist stark rückläufig“, sagt Ina Bergbauer-Zagel. Die Menschen kaufen lieber Weine aus der Umgebung als aus Australien.

Auf der Weinbörse geht es natürlich in erster Linie um Weine, aber auch Spirituosen und andere kulinarische Schmankerl gibt es zu probieren. „Wir haben zum Beispiel einen tollen Balsamico-Essig neu im Programm“, berichtet Bergbauer-Zagel, rot und weiß und natürlich bio.

Öffnungszeiten: Die Weinbörse findet statt am Freitag, 8. November, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 9. November, von 16 bis 22 Uhr im Neuburger Marstall in der oberen Altstadt. Die Verköstigungspauschale beträgt zwölf Euro.

Themen folgen