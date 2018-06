vor 52 Min.

Weißwurst-Matinee mit Jungmusikanten und „Spätlese“

In Stepperg zeigen die Schüler der Marktkapelle, was sie gelernt haben

Von Michael Geyer

Weil ein paar Weißwürste mit Brezen und ein kühles Weißbier noch besser schmecken, wenn dazu bayerische Blasmusik erklingt, war die Weißwurst-Matinee der Marktkapelle im Stepperger Pfarrstadel wieder hervorragend besucht. Doch nicht nur die leiblichen Genüssen hatten so viele Besucher dorthin gelockt, es war vor allem das Vorspiel des musikalischen Nachwuchses der Marktkapelle, das von den Eltern, Großeltern und Verwandten der jungen Künstler mit Spannung erwartet wurde. Viele Stunden hatten Ausbilder und Musikschüler in die Vorbereitung gesteckt und der große Erfolg belohnte die hochmotivierten Kinder und Jugendlichen ebenso für ihre Mühen wie der Applaus des Publikums.

Schon die Jüngsten zeigten mit ihrem Blockflötenspiel, dass sie auf einem guten Weg sind. Als Solisten, im Duett oder Trio und auch schon in kleinen Ensembles gaben alle Instrumentalschüler gelungene Kostproben ihres Könnens. Zur Unterhaltung in der Pause und zum Frühschoppen mit Weißwürsten, Wiener oder auch mit Kaffee und Kuchen spielte die Jugendkapelle unter der Leitung von Dirigentin Magdalena Rehm auf.

Für die neu gegründete Gruppe der „Spätlese“ war die Matinee der passende Ort für ihren ersten Auftritt. Seit Anfang März erlernen unter diesem Namen erwachsene „spätberufene“ Musikschüler unter der Leitung von Gerhard Reichl ein Instrument. Dass sie fleißig geübt und deswegen auch bereits gewaltige Fortschritte gemacht haben, bewiesen sie mit drei Musikstücken: „Oh when the Saints“ klang ebenso gut wie „Freude schöner Götterfunken“ und der „Hard Rock Blues“. Mit einem Fläschchen Spätlese bedankte sich Stefanie Czerny, Vorsitzende der Marktkapelle, bei jedem Mitglied der Spätberufenen. Sie lobte am Schluss alle an der Matinee Beteiligten für ihren Einsatz und die zwei gemütlichen und kurzweiligen Stunden, die sie den begeisterten Zuhörern geboten hatten. Nicht die Perfektion, sondern die Freude an der Musik stehe im Mittelpunkt des Vorspielens, betonte sie. Deswegen sei das Vorspielen vor Publikum auch so wichtig, denn der Applaus sei der Lohn des täglichen Übens und gebe neue Motivation.

