Weit mehr als ein Rahmenprogrammpunkt

Das Dozentenkonzert der Abteilung Jazz/Pop beeindruckte die Besucher im nahezu ausverkauften Stadttheater mit hohem Niveau. Auch Weltmusikeinflüsse waren zu hören

Von Elke Böcker

Als weit mehr als ein Rahmenprogrammpunkt der 41. Sommerakademie erwies sich das diesjährige Dozentenkonzert der Abteilung Jazz/Pop im Neuburger Stadttheater. Im nahezu ausverkauften Haus und vor restlos begeisterten Gästen ließen die fünf Musiker mit Sängerin Esther Kaiser die Vielschichtigkeit von Musik in allen Klangfarben hörbar werden.

Der künstlerische Leiter Jazz/Pop, Sven Faller (Bass), bot mit seinen Akademiekollegen ein weit gefächertes Programm von Funk bis Jazzstandards. Gemeinsam mit Tino Derado (Piano), Martin Kursawe (Gitarre), dem kurzfristig eingesprungenen Kim Barth (Flöte, Saxofon) und Guido May (Drums) sorgten die Musiker und Jazzsängerin Esther Kaiser für wahrlich heiße Töne auf hohem Niveau.

Mit „Let´s vamos“ ging´s los: es folgten Eigenkompositionen, der Bowie-Titel „This is not America“, ein bisschen Bill Frisell, etwas Pee Wee Ellis und auch ganz sanfte, sehnsuchtsvolle Stücke. Schließlich lebt Sven Faller seit einigen Jahren in der Oberpfalz und die dort plätschernde Naab (für Ortsunkundige: ein Fluss) wirkt entschleunigend. Der Titel „East-West“ zeugte von musikalischer Integrationskraft; immer wieder wurden die Grenzen zwischen Jazz, Pop und Weltmusik verwischt, sehr zur Freude des Publikums und der Musiker.

Beeindruckend das kollegiale, inspirierte Zusammenspiel, mitreißend der Freiraum, den man sich gegenseitig ließ ohne dabei die anderen zurückzulassen. Kim Barths Flöte und Martin Kursawes Gitarre setzten ganz eigene Akzente – jenseits gängiger Jazzvorstellungen, Sven Fallers Bass und Tino Derados Piano verbanden die unterschiedlichen Strömungen zu einem homogenen Ganzen. Diese Verbindungen konnte Guido May am Schlagzeug gekonnt unterstreichen und Esther Kaiser mit ihrer ausdrucksstarken, warmen und kraftvollen Stimme vertiefen.

Musik ist offen und bietet viele Möglichkeiten, was denn auch der Gastauftritt von Marcelo Mercadante (Abteilung Klassik) am Bandoneon verdeutlichte. Da bekommt „The world is yours“ eine ganz neue Bedeutung. Bravo!

