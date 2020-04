vor 53 Min.

Weitere Wertstoffhöfe im Landkreis öffnen

Die Landkreisbetriebe öffnen zwei weitere Wertstoffhöfe, einen in Neuburg, einen in Mühlried. Was die Bürger bei Anlieferungen zu beachten haben.

Die bisher im Notbetrieb geöffneten, zwei Wertstoffhöfe der Landkreisbetriebe werden um zwei weitere Standorte erweitert. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Eine Annahmemöglichkeit besteht ab sofort zu den regulären Öffnungszeiten an folgenden Wertstoffhöfen:

Neuburg: Sehensander Weg 23 und Bittenbrunn: Schiffermühlenweg

Schrobenhausen : Steingriff und Mühlried : An der alten B300 . Zusätzlich ist für die Abgabe von Grüngut sowie Baum- und Strauchschnitt die Kompostanlage Königslachen geöffnet.



Die bislang geltenden Abgabebeschränkungen für Sperrmüll, Baum- und Strauchschnitt sowie Grüngut werden aufgehoben. Ausgenommen davon ist die Anlieferung von Bauschutt in einer Abgabemenge von mehr als 200 Liter.

Zum Eigenschutz und zum Schutz der Mitarbeiter gelten bei der Anlieferung folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Die Zufahrt ist beschränkt, es darf nur einzeln bzw. nach Weisung der Mitarbeiter eingefahren werden.

Es wird gebeten, auch bei langen Wartezeiten im Fahrzeug zu bleiben.

zu bleiben. Aus Arbeits- und Gesundheitsschutzgründen müssen Kinder im Auto bleiben.

bleiben. Um Nähe zu vermeiden, ist eine Hilfe beim Abladen nicht möglich.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, gilt es grundsätzlich auch in Zusammenhang mit einem Besuch auf dem Wertstoffhof, dass das Verlassen der Wohnung nach wie vor nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt ist. Die Bevölkerung wird dementsprechend aufgerufen, die Wertstoffhöfe verantwortungsbewusst und nur in dringenden, unaufschiebbaren Fällen in Anspruch zu nehmen. (nr)

