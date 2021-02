vor 17 Min.

Weiterführende Schulen im Landkreis bekommen Laptops und iPads

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat 1570 Geräte für den Distanzunterricht gekauft. Die Hälfte davon ist jetzt im Landkreis angekommen.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stellt weitere Weichen für den Distanzunterricht. Demnächst werden voraussichtlich 790 mobile Endgeräte an weiterführende Schulen ausgeliefert, teilt die Kreisbehörde mit. Das Landratsamt hat als Sachaufwandsträger für zwei Gymnasien, zwei Realschulen, eine Wirtschaftsschule sowie die FOS/BOS, das Staatliche Berufliche Schulzentrum sowie das Förderzentrum die Aufgabe, den Schulen Lehr- und Lernmittel, darunter auch digitale Geräte, zur Verfügung zu stellen. Wie diese Mittel eingesetzt werden, liegt im Verantwortungsbereich der Schulen. Um die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben, hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen insgesamt 1570 Notebooks, Surface Tablets und iPads geordert, die Lehrern und Schülern im Unterricht und als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden können.

Landrat Peter von der Grün tauscht sich mit den Leitern der Landkreisschulen per Videokonferenz über die Digitalisierung der Schulen aus. Bild: Landratsamt

Die Hälfte der Geräte sind mittlerweile im Landkreis angekommen. „Wir haben von der beauftragen Firma die Information erhalten, dass über 400 Notebooks für die Schüler sowie rund 390 Surface-Tablets für die Lehrkräfte eingetroffen sind und nach erfolgter Grundinstallation an die Schulen ausgeliefert werden können“, wird Landrat Peter von der Grün in der Pressemitteilung zitiert. Die restlichen Laptops und iPads sollen geliefert werden, jedoch kann das beauftragte Unternehmen noch keine Liefertermine nennen.

Laptops und iPads für Schulen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Geräte kosten rund 1,5 Millionen Euro, die größtenteils durch den Bund und den Freistaat bezahlt werden. Landrat Peter von der Grün tauscht sich mit den Leiterinnen und Leitern der Landkreisschulen per Videokonferenz über die Digitalisierung der Schulen aus.

Wie die Schulleiter in einer Videokonferenz dem Landrat berichteten, würde der digitale Fernunterricht nach einigen Anlaufschwierigkeiten mittlerweile gut laufen. Das Landratsamt schafft dafür die technischen Voraussetzungen. Damit alle Programme reibungslos funktionieren, habe der Landkreis für seine Schulen einen Glasfaseranschluss beauftragt. Mit Ausnahme der Berufsschule und des Förderzentrums in der Monheimer Straße in Neuburg seien alle Landkreisschulen schon heute mit einem schnellen Internetzugang versorgt. (nr)

