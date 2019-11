vor 36 Min.

Welche Bewerber die Freien Wähler in den Kreistag schicken

Ganz oben auf der Liste steht Landrat Peter von der Grün – obwohl er gar nicht in das Gremium gewählt werden kann.

Von Peter Abspacher

Bei Nominierungen für kommunale Listen liegt die Zustimmungsquote der Mitglieder oft bei exakt 100 Prozent. So war es auch bei der Kreisversammlung der Freien Wähler in Langenmosen. Genau 94 von 94 Stimmberechtigen votierten mit Ja. Nach ein paar, gelinde gesagt, Unebenheiten bei den Freien Wählern in Neuburg und um den Kreis-Ehrenvorsitzenden Klaus Brems war das vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Manche hatten zumindest ein paar Enthaltungen für möglich gehalten.

Aber es kam anders, und das passte zu der optimistischen, lockeren Stimmung der Versammlung in Langenmosen. Die Liste der Freien Wähler zur Kreistagswahl im März 2020 mit 60 Kandidaten plus sieben Ersatzleuten stieß auf volle Zustimmung. Die Liste setzt dabei drei Signale: Sie ist weiblicher, jünger und die kleineren, ländlichen Gemeinden sind in der Relation stärker vertreten als etwa die Kreisstadt Neuburg. Wie es Tradition ist bei den Freien.

Freie Wähler sind auf dem Land stärker vertreten

So tauchen allein aus Karlshuld oder Burgheim jeweils sechs Namen auf der Liste auf, aus Rennertshofen und Langenmosen je fünf, vier aus Ehekirchen, drei aus Aresing. Die Stadt Neuburg ist mit neun Namen auf der Liste, inklusive Ersatzleute, präsent. Vergleicht man die Einwohnerzahlen – Neuburg ist gut sechsmal so groß wie etwa Burgheim – dann zeigt sich ein typisches Merkmal der Freien Wähler: Ihre Stärke liegt seit jeher auf dem Land, dort sind sie tiefer verwurzelt als in den Städten.

Spitzenkandidat ist Peter von der Grün, der erst Anfang des Jahres neu gewählte Landrat. Auf Platz zwei steht sein Amtsvorgänger Roland Weigert, jetzt Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Mitglied des Landtags. Eine Konstellation, die in ganz Bayern Seltenheitswert haben dürfte. Und die erst durch eine Gesetzesänderung möglich geworden ist. Zuvor hätte der amtierende Landrat nicht für den Kreistag kandidieren können, falls nur dieses Gremium neu zu wählen ist, nicht aber der Landrat selbst. Peter von der Grün weiß, dass es darüber Debatten geben könnte, denn als amtierender Landrat kann er gar nicht in den Kreistag gewählt werden. Er ist also reiner „Stimmensammler“ für seine Partei. Auch andernort, etwa bei der CSU und SPD in den Landkreisen Coburg und Regen, gibt es ein vergleichbares Vorgehen. „Also gleiches Recht für alle“, so von der Grün.

Freie Wähler haben im Kreistag bislang 20 Sitze

Bisher sind die Freien Wähler mit 20 Köpfen im Kreistag vertreten, darunter nur zwei Frauen. Das ist eine wenig berauschende Quote von zehn Prozent, „Das kann, das muss mehr werden“, sagte Kreisrätin Anita Kerner (Neuburg), die auf Platz 17 der Bewerberliste steht. Und die Aussichten stehen nicht schlecht: Auf den aussichtsreichsten Plätzen sind diesmal vier Frauen zu finden, angeführt von der Rennnetshofenerin Ulrike Polleichtner (Platz 6), die in ihrer Heimatgemeinde auch als Bürgermeisterkandidatin antritt, gefolgt von Bianca Glöckl (Karlshuld/11), Elisabeth „Sissi“ Schafferhans (Neuburg/15) und Anita Kerner. Der Frauenanteil in der neuen Fraktion könnte sich also ohne Weiteres verdoppeln. Auch eine Verjüngung der FW-Liste ist zu erkennen, in der künftigen Fraktion wird der Altersdurchschnitt schon deshalb sinken, weil Urgesteine wie Karlshulds Bürgermeister Karl Seitle, der frühere Burgheimer Gemeindechef Albin Kaufmann oder auch Benno Baur nicht mehr antreten.

Das ist aber auch eine Herausforderung, was das erklärte Ziel angeht, die 20 Sitze zu halten. Vor allem Seitle, aber auch andere Ältere waren starke Stimmenfänger, sie fehlen künftig. Landrat von der Grün und Kreisvorsitzender Florian Herold ließen anklingen, das die Marke von 20 Kreisräten „durchaus ambitioniert“ sei. Schon wegen der zusätzlichen Konkurrenz von rechts und wohl auch von links sei die Herausforderung größer geworden. Aber die Marke 20 sei erreichbar.

Im Wahlprogramm der Freien Wähler steht auch das Kreiskrankenhaus

Peter von der Grün und sein Vorgänger Roland Weigert sehen eine wichtige Aufgabe für die Freien Wähler. Wenn die Ränder stärker werden, komme es noch mehr als bisher auf die Kraft der Vernunft, auf die pragmatische, bürgernahe Politik der Freien Wähler an. „Da wächst uns Verantwortung zu.“

Ein detailliertes Programm werden die Freien Wähler noch vorlegen. Im Gespräch mit der Neuburger Rundschau nannte Peter von der Grün aber schon vorab ein paar wichtige Punkte: Ausbau und Fortentwicklung der Schullandschaft, wie etwa den Bau der Paul-Winter-Realschule in Neuburg, dann stünden große Investitionen in die Gymnasien Schrobenhausen und Neuburg an. Die Sicherung der Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen ist ein zentrales Anliegen, so von der Grün, dazu wird auch ein neues Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Karlshuld eine guten Beitrag leisten, sozusagen als Filiale von Schrobenhausen. Der Landrat weiß, dass es nicht einfach wird, das Kreiskrankenhaus als Angebot der wohnortnahen klinischen Versorgung langfristig zu erhalten, „aber ich bin da guten Mutes“.

Haben bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler ihre Stimme abgegeben: (von links) Hans Habermeyer, Bernhard Pfahler, Rennertshofens Ex-Bürgermeister Ernst Gebert, Waldemar Voh und Friedhelm Lahn. Bild: Peter Abspacher

Für eine bessere Beteiligung der Jugend an der Kreisentwicklung lässt von der Grün bereits Möglichkeiten prüfen, ein „sehr gutes“ Gespräch mit Jugendvertretern hat schon stattgefunden. Ob es künftig ein Jugendparlament auf Kreisebene oder zum Beispiel Themenkonferenzen für junge Leute geben wird, sei noch nicht entschieden. „Wir sind offen für mehrere Optionen“.

Beim ÖPNV will der Landrat weitere Verbesserungen. Einen großen Schritt wie ein Jahresticket für 360 Euro, das alle Schüler, Studenten und Auszubildende umfasst, kann sich von der Grün längerfristig vorstellen. „Aber nur, wenn es dafür sehr starke Förderung durch den Freistaat gibt, wie beim Modellversuch in der Region Nürnberg.“ Allein könnte der Landkreis so etwas niemals stemmen.

