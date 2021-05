Schwerer Unfall beim Klettern in Aicha

Aus sechs Metern Höhe stürzte ein 27-Jähriger beim Klettern am Samstag ab.

An einem Kletterfelsen bei Aicha im Nachbarlandkreis Eichstätt kam es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr erneut zu einem schweren Kletterunfall. Ein 27-jähriger Mechaniker aus Ingolstadt wollte mit seinem Freund an der „Lochwand“ im Felsengarten klettern. Auf dem Vorstieg bis zum ersten Bohrhaken kletterte der Ingolstädter frei. Als er dann das Sicherungsseil in den Haken einhängen wollte, rutschte er ab und stürzte aus etwa sechs Metern Höhe in die Tiefe und schlug dabei immer wieder auf dem Felsen auf, heißt es im Polizeibericht.

Der Kletterer wurde schwer verletzt

Beim Sturz erlitt er schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen. Ein Fremdverschulden bei dem Unfall kann derzeit ausgeschlossen werden. Neben Notarzt und Rettungswagen war auch die Bergwacht mit 14 Mann im Einsatz.

Lesen Sie dazu auch:

THW Neuburg: Junge Helfer in der Not