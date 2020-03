04.03.2020

Weltgebetstag: Feiern wie in Simbabwe

Auch in Ehekirchen bereiten sich Frauen auf diesen Tag vor

Bereits zum elften Mal in Folge wird dieses Jahr am Freitag, 6. März, in der Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Der Gottesdienst, der dieses Jahr von Frauen in Simbabwe vorbereitet wurde, beginnt um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Ambach. Dieser Gottesdienst, der unter dem Motto „Steh auf und geh“ steht, wird zeitgleich in über 120 Ländern rund um den Globus gefeiert.

In Ehekirchen sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Frauen rund um den „Frauenkreis Ehekirchen“ bemühen sich in unterschiedlichster Art und Weise um ein gutes Gelingen dieses Abends. Eine Besonderheit ist mit Sicherheit die außergewöhnliche musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Musiker und Sänger aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft haben dafür an mehreren Sonntagnachmittagen geprobt. Mit viel Begeisterung und Rhythmus wollen sie das afrikanische Lebensgefühl im Gottesdienst aufleben lassen. Dafür kommen Klavier, Gitarren, Okarinas, Flöten, Kontrabass, Trommeln und Akkordeon zum Einsatz.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gäste ins Schützenheim Ambach eingeladen. Dort wartet ein landestypisches Buffet, um das sich ein eigenes Küchenteam gekümmert hat. Die oft sehr speziellen Zutaten sind nicht immer leicht zu beschaffen. Trotzdem haben es die Köchinnen geschafft, wieder ein schmackhaftes Buffet zu zaubern. Darunter wird auch eine Schwarzwälder Kirschtorte sein. Sie ist ein sehr beliebtes Gebäck in Simbabwe.

Nach den kulinarischen Eindrücken am Buffet erfahren die Gäste bei einer kurzen Powerpoint-Präsentation mehr über Land und Leute, besonders über die Situation der Frauen und Mädchen Simbabwes.

Wer am kommenden Freitag keine Gelegenheit hat, am Weltgebetstag teilzunehmen, der hat am Samstag, 14. März, noch einmal die Gelegenheit, den Projektchor samt Band um 19.30 Uhr in der Vorabendmesse in Schönesberg zu erleben. (nr)

