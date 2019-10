vor 24 Min.

Weltklasseformationen im Jazzclub

Pianist Alan Broadbent am Freitag und Trompeter Tom Harrell am Samstag zu Gast

Der Neuburger Jazzclub Birdland beginnt den Oktober mit zwei Weltklasseformationen. Der Freitag ist der Reihe Art of Piano gewidmet und wird vom Pianisten Alan Broadbent mit seinem aktuellen Trio gestaltet. Der Ausnahmetrompeter Tom Harrell kommt am Samstag in Quintettbesetzung. Für dieses Konzert sind nur noch Sitzplätze an den Tischen links neben der Bühne vorhanden.

Er gilt als die treibende Kraft hinter den Kulissen des Jazz, als perfekter Mann aus dem Off, der vieles tut, um andere glänzen zu lassen. Aber Alan Broadbent, Pianist, zweifacher Grammy-Gewinner, Arrangeur, Dirigent und Komponist, 1947 in Neuseeland geboren, forciert seit gut einem Jahrzehnt zunehmend auch seine eigene Karriere. Die Los Angeles Times schwärmte von ihm gar als einem „der besten lebenden Jazz-Pianisten“. Nun kommt Broadbent mit seinem eigenen Trio um den Hamburger Bassisten Phil Steen sowie die englische Sängerin Georgia Mancio erstmals ins Neuburger „Birdland“ und will eine Kostprobe seiner Auffassung von Swing, Harmonie und Geschmack abgeben.

Tom Harrells bisherige Gastspiele in Neuburg hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck. Als er in wechselnden Besetzungen Kostproben seiner raren Kunst gab – zuletzt im April 2018 – herrschte atemlose Bewunderung. Wegen der Ausnahmeerscheinung an der Trompete waren Fans von weit her gekommen. Auch diesmal wird der mittlerweile 72-Jährige mit seinem Quintett einen weiten Bogen von den Jazzstandards bis hin zu Bartoks Mikrokosmos spannen. Es geht um „Infinity“, die Unendlichkeit. So heißt das neue Projekt dieses viel beschäftigten, verschlossenen Mannes, der abermals mit offener, kraftstrotzender Musik verblüfft. Mit dabei sind der Tenorsaxofonist Mark Turner, sein langjähriger Weggefährte Ugonna Okegwo am Bass, der Gitarrist Charles Altura und der Drummer Johnathan Blake. (nr)

Karten für die Konzerte im Jazzclub Birdland gibt es telefonisch unter der 08431-41233, per Fax an die 08431-46387, übers Internet unter www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

