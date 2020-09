vor 33 Min.

Weltkulturerbe mit italienischem Flair: So besticht Regensburg

Plus Ein Ausflug nach Regensburg lohnt immer wieder – auch bei nicht so schönem Wetter. Denn das Haus der Bayerischen Geschichte oder auch das Schifffahrtsmuseum versprechen kurzweilige Unterhaltung.

Von Peter Abspacher

München, so sagt man, sei die größte italienisch geprägte Stadt nördlich der Alpen, Regensburg ist vielleicht die schönste. Die 2000 Jahre alte Stadt im Zusammenfluss von Donau und Regen ist Weltkulturerbe mit ausgeprägtem südlichen Flair. Mit einer ausgedehnten Altstadt, die immer wieder mit architektonischen Glanzlichtern überrascht, mit dem gotischen Dom St. Peter, der Steinernen Brücke, mit dem Prachtbau des Fürstlichen Schlosses derer von Thurn und Taxis, der Minoritenkirche und dem Alten Rathaus, lange Zeit Sitz des Immerwährenden Reichstags des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

„Haus der Bayerischen Geschichte": Der Kubus sticht in Regensburg heraus

Allein diese Sehenswürdigkeiten zu besuchen, ergibt ein mehr als gut ausgefülltes Tagesprogramm, einen Spaziergang über die Steinerne Brücke hinüber nach Stadt am Hof eingerechnet. Immer mit einem grandiosen Blick auf den Dom, den mächtigen Salzstadel und die Historische Wurstkuchl gleich daneben. Und auf einen architektonisch aus der historischen Bausubstanz scharf heraus stechenden, sehr modernen Kubus namens „Das Museum – Haus der Bayerischen Geschichte“.

Dieser Neubau mit viel Glas, Stahl und Bayerwald-Granit hat für heftige Diskussionen gesorgt. Er setzt einen spannenden Akzent auf dem alten Donaumarkt, der über viele Jahre ein hässlicher Parkplatz war, weil den Regensburgern für diesen Ort nichts Gescheites eingefallen war.

Das Museum lohnt einen Besuch auf jeden Fall. Die letzten 200 Jahre bayerischer Geschichte sind sehr anschaulich präsentiert, mit originellen Exponaten, multimedial bestens erklärt. Hier wirkt gar nichts museal-langweilig.

Ein halbstündige Film über die Jahrhunderte zurück bis in die Zeit der Römer und Germanen, den man im 360-Grad-Kino kostenlos betrachten kann, ist ein lehrreicher Genuss. Christoph Süß und Christian Springer als Hauptdarsteller in vielen Rollen bis zurück zu Tassilo oder Karl dem Großen bieten einen witzigen Überblick, bei dem mehr hängen bleibt als in einigen Jahren althergebrachten Geschichtsunterrichts. Bewusst niedrig sind die Eintrittspreise gehalten, Erwachsene fünf Euro, für Rentner und Schüler/Studenten/Azubis gibt es Ermäßigungen. Dieses Museum wird auch Besucher erfreuen, die sonst vor musealer Seriosität oder vor Kirchenführungen eher einen kleinen Horror haben.

Einen Besuch in Regensburg wert ist auch das Schifffahrtsmuseum

Einen Besuch wert ist auch das Schifffahrtsmuseum, in einem alten Dampfer untergebracht, der nahe der Steinernen Brücke vor Anker gegangen ist. Ebenfalls ein Museum der kurzweiligen Art. Natürlich lassen sich auch das Schloss Thurn und Taxi8s, das Historische Museum mit sehr guten Führungen ins Tagesprogramm einbauen. Und wer aufs Wasser geht, ist mit Strudelfahrten (50 Minuten) oder mit dem längeren Ausflug donauabwärts zur Walhalla (zwei bis drei Stunden) gut bedient. Tickets am Schalter gibt es unterhalb der Steinernen Brücke.

Kulinarisch ist Regensburg fast an jeder Ecke reich gesegnet, zu durchaus nicht überhöhten Preisen. Der Kneitinger am Arnulfsplatz bietet urige Atmosphäre und ein berühmtes Bier, der Bischofshof direkt neben dem Dom einen noblen Biergarten mit gepflegter regionaler Küche, und das Cafe Goldenes Kreuz am wunderschönen Haidplatz ist seit Jahrhunderten ein Treffpunkt eingesessener Regensburger und vieler Gäste.

