Weltmeisterschaft: Neuburger Feuerwehr sammelt Spenden

Die Neuburger Feuerwehr will sich mit den besten der Welt messen. Noch sammeln sie Spenden, dass sie Deutschland in Südafrika vertreten können.

Von Philipp Kinne

Die Besten in Deutschland sind sie bereits, nun wollen sie sich mit Kollegen aus der ganzen Welt messen. Nachdem die Neuburger Feuerwehr die sogenannte „Rescue Challange“, ein Wettbewerb extra für Feuerwehren, gewonnen hat, kann sie nun zur Weltmeisterschaft nach Kapstadt fahren – vorausgesetzt, es finden sich ausreichend Spender – und danach sieht es derzeit aus.

Neuburger Feuerwehr will zur Weltmeisterschaft

Etwa 15000 Euro koste die Reise nach Südafrika, erklärt Kommandant Markus Rieß. Nachdem der Lions Club Neuburg angekündigt hat, 5000 Euro zu spenden, damit die Ehrenamtlichen Deutschland in Südafrika vertreten können, sind bereits über 10000 Euro zusammen. 1000 Euro hat davor schon die Stadt Neuburg dazugegeben und auch einige heimische Firmen sowie zahlreiche Privatleute spendeten bereits. Selbst die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Steppberg haben Unterstützung in Höhe von 300 Euro angekündigt. „Es sieht gut aus“, sagt Rieß mit Blick auf den bevorstehenden Wettbewerb.

Rescue Challange 2018 in Kapstadt

Bei der „Rescue Challange“ in Kapstadt messen sich Feuerwehren aus der ganzen Welt in verschiedenen Disziplinen. Bei der Kür, dem Bergen eines oder mehrerer Unfallopfer, treten zwei Feuerwehren auf Zeit gegeneinander an. Dabei gilt es verletzte Personen aus einem Auto oder Lastwagen zu befreien. Hinzu kommt ein größeres und komplexeres Unfallszenario. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Rieß. Schließlich übe man die verschiedenen Szenarien des Wettbewerbs regelmäßig.

Um aber optimal vorbereitet nach Kapstadt zu fliegen, wollen sich die Neuburger im September noch einmal Tipps von erfahrenen Kollegen holen. Gemeinsam mit der Feuerwehr aus Lotte (Nordrhein-Westfahlen) steht dann noch einmal ein Training an. Die Kollegen der Neuburger wissen, worauf es bei der Weltmeisterschaft ankommt, schließlich gewannen die Lotter die vorherige vor zwei Jahren in Brasilien.

Die Neuburger Feuerwehr sammelt noch Spenden für die Reise zur WM in Kapstadt. Unterstützer können sich bei der Wehr im Domizil an der Karl-Konrad Straße melden oder unter 08431/3636 anrufen. Die Frewillige Feuerwehr ist außerdem stets auf der Suche nach Schrottautos zur Übung. (kinp)

