Weniger Arbeitslose im Landkreis

Quote in Neuburg-Schrobenhausen sinkt auf 1,8 Prozent. Situation für Auszubildende bleibt günstig

Auch zu Beginn des zweiten Quartals setzt sich die positive Entwicklung des regionalen Arbeitsmarkts fort, bilanziert die Agentur für Arbeit die aktuelle Arbeitsmarktsituation. Zwar habe sich die Dynamik im Vergleich zum Vorjahr etwas abgeschwächt, dennoch nahm die Zahl der Arbeitslosen spürbar ab. Zum Ende des ersten Jahresdrittels waren in Ingolstadt und den drei Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen insgesamt 5509 Bürger – 335 weniger als im Vormonat – arbeitslos gemeldet. Die aktuelle Arbeitslosenquote im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt sinkt auf sehr gute 1,9 Prozent, je 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonats- und Vorjahreswert. Gut 1000 offene Arbeitsplätze wurden der Agentur für Arbeit im April neu gemeldet. „Dies belegt, dass unsere Betriebe und Unternehmen nach wie vor – insbesondere qualifizierte – Kräfte benötigen“, erklärte Behördenleiter Johannes Kolb. Auch der positive Trend für Bewerber um eine Ausbildungsstelle setzt sich fort. Ende April standen 1095 noch nicht fündige Bewerber insgesamt 1928 unbesetzten Ausbildungsstellen gegenüber.

Der Arbeitsmarkt im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen:

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen. Zum Ende des Berichtsmonats April wurden 1044 Personen als arbeitslos gezählt, 102 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sinkt – bei anhaltender Vollbeschäftigung – auf bemerkenswerte 1,8 Prozent (Vormonat: 2,0, Prozent, Vorjahr: 1,8 Prozent). Der Bestand an vakanten Stellen beträgt 927, was gegenüber dem Vormonat ein Minus von zwölf, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 121 bedeutet.

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Berichtsmonat April erneut verringert. Sie sank um 99 Personen auf 2308, was im Ver-gleich zum Vorjahr ein Abschmelzen um 25 bedeutet. Dies ergibt eine aktuelle Arbeitslosenquote von – im bundesweiten Großstadtvergleich unerreichten – 2,9 Prozent (Vor-monat: 3,0 Prozent, Vorjahr: 2,9 Prozent). Aktuell gibt es in Ingolstadt 1749 unbesetzte Stellen, 33 mehr als im Vormonat.

Im Landkreis Eichstätt nahm die Zahl der Beschäftigungssuchenden Ende April nochmals ab und unterschritt damit die 1000er-Grenze. Zum Stichtag waren insgesamt noch 973 Personen arbeitslos gemeldet, 68 weniger als im Vormonat. Die Quote beträgt Ende April beeindruckende 1,3 Prozent, was bundesweit weiterhin Rang eins (Vormonat: 1,4 Prozent, Vorjahr: 1,3 Prozent) bedeutet. 814 Arbeitsstellen und damit 28 mehr als noch im März sind als vakant gemeldet. (nr)

