Weniger Mehrwertsteuer: Haben Kunden im Raum Neuburg mehr eingekauft?

Plus Seit Juli zahlen Kunden weniger Mehrwertsteuer. So wollte die Bundesregierung den Konsum in der Krise ankurbeln. Doch wie hat sich dies im Raum Neuburg ausgewirkt?

Von Andreas Schopf

Zuletzt habe man am Limit gearbeitet. „Mehr wäre nicht gegangen“, sagt Michael Rauscher. Er ist Verkäufer im gleichnamigen Autohaus in Neuburg. Blickt er auf die vergangenen Monate, spricht er von einem erfolgreichen Geschäft, von einem „großen Andrang“. Da die Menschen coronabedingt kaum oder gar nicht in den Urlaub fahren konnten, hätten sie andere Möglichkeiten gesucht, um ihr Geld zu investieren – etwa mit einem neuen Auto. Vor allem auf solche großen Anschaffungen zielte die Bundesregierung ab, als sie im Sommer eine Senkung der Mehrwertsteuer beschloss. Um den Konsum in der Krise anzukurbeln, zahlten Kunden vom 1. Juli an nur noch 16 statt 19 Prozent, beziehungsweise einen ermäßigten Steuersatz von fünf statt sieben Prozent. War diese Maßnahme verantwortlich für den Ansturm beim Autohändler?

Haben Neuburger Händler von der Steuersenkung profitiert?

Rauscher betont: nein. „Die Mehrwertsteuersenkung hat sich bei mir nicht ausgewirkt“, sagt er. Seinen Eindrücken nach hätten die Kunden so oder so investieren wollen. Die Steuererleichterung sei dabei nicht relevant gewesen. Zumal das Preisgefüge ohnehin schwankend war, berichtet Rauscher. Im Sommer seien die Preise der Hersteller gefallen, im Herbst, auch aufgrund der starken Nachfrage, wieder stark angestiegen. Und dann kamen noch Lieferengpässe hinzu. „Momentan sind kaum noch Fahrzeuge verfügbar“, sagt der Händler. Selbst im europäischen Ausland sei derzeit zum Teil alles verkauft. Mit verantwortlich für den fehlenden Nachschub sei die Umstellung der Motoren auf die neue CO2-Steuer, die ab Januar gilt, so Rauscher. Kunden müssten deshalb mitunter auf ihr bestelltes Auto warten.

Senkung der Mehrwertsteuer: Zum Teil sogar negative Erfahrungen

Parallelen zur Auto- gibt es im Corona-Jahr in der Fahrradbranche. In Zeiten, in denen viele Freizeitaktivitäten wegfallen, verspricht das Rad zumindest persönliche Freiheit an der frischen Luft. Entsprechend gut lief das Geschäft. Bei Zweirad Behr in Neuburg spricht man von einem guten Umsatz, mit dem man zufrieden war und gut durch das Krisen-Jahr kam. Sobald im April die Geschäfte nach dem vollständigen Lockdown wieder aufmachten, sei das Kundenaufkommen groß gewesen. So groß, dass manche Modelle ausverkauft gewesen seien und zunächst nicht mehr geliefert werden konnten. Gefragt waren natürlich E-Bikes, aber auch andere Radformen ohne elektrische Unterstützung, so die Erfahrung bei Behr. Spielte hier die Mehrwertsteuersenkung ab Juli eine Rolle? „Wenn jemand ein Rad wollte, hat er es so oder so gekauft“, heißt es im Neuburger Geschäft. Die Fälle, in denen Kunden tatsächlich von der Abgabensenkung als Kaufkriterium sprachen, seien an einer Hand abzuzählen gewesen. Die Erfahrungen des Händlers mit der Steuersenkung seien zum Teil sogar negativ gewesen. Die Umstellung des Rechnungsprogramms habe viel Arbeit bereitet. Eine solche Anpassung steht nun, wenn die Aktion zum Jahreswechsel ausläuft, erneut an.

Händler spricht von "Einzelfällen"

Auch bei Küchen Kempfle in Rohrenfels spricht man höchstens von „Einzelfällen“, in denen Kunden aktiv die Steuersenkung ausnutzten und deshalb sich für den Kauf einer neuen Küche entschlossen. „Die genauen Gründe für einen Kauf erfahren wir natürlich nicht immer“, sagt Thomas Resch, zuständig für IT und Marketing. Oftmals könne man nur vermuten. So oder so handele es sich um einen vorgezogenen Kauf. Der Wunsch nach einer neuen Küche sei in diesen Fällen ohnehin da gewesen. Ohne die Steuererleichterung würde der Kauf dann nicht heuer, sondern nächstes oder übernächstes Jahr anstehen, so Resch. Seit Oktober gebe es nach seinen Angaben vermehrt Anfragen der Kunden, ob sie noch vom verminderten Steuersatz, der bis Jahresende gilt, profitieren. Kempfle hat die Frist auf eigene Kosten verlängert. Kommt die Küche noch bis zum 30. Juni, übernimmt der Betrieb die Differenz zum geringeren Steuersatz, so Resch.

Es gab keinen "Kaufrausch"

Michael Regnet hat als Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketings einen Überblick über die Situation der städtischen Einzelhändler. Er sagt: „Einen Kaufrausch hat es durch die Steuersenkung nicht gegeben.“ Die Zahl der Kunden, die tatsächlich aufgrund der geringeren Abgabe einen bestimmten Einkauf tätigen, sei „verschwindend gering“. Dafür seien andere Faktoren, wie Ausgangs- oder Einkaufsbeschränkungen, zu dominant, die allgemein zu einer geringeren Kundenfrequenz in der Innenstadt geführt haben. „Das ist schwerwiegender als drei Prozent Steuernachlass“, sagt Regnet. Bei günstigeren Produkten im Einzelhandel falle die Ersparnis ohnehin kaum ins Gewicht, da es zum Teil lediglich um Cent-Beträge geht. Der eine oder andere Kunde halte außerdem in Krisenzeiten sein Geld möglicherweise lieber beisammen – oder hat wegen Kurzarbeit ohnehin weniger zur Verfügung, mutmaßt Regnet.

Möbelhof hat die Steuersenkung gespürt

Anders sind die Erfahrungen von Martin Stephan. Er ist Inhaber und Geschäftsführer vom Möbelhof, der unter anderem in Ingolstadt ansässig ist. Stephan spricht von einem „spürbaren Andrang“, der im Juli zu verzeichnen war. Vor allem Küchen und Polstermöbel seien gefragt gewesen – teure Anschaffungen also, bei denen sich die Steuererleichterung besonders auszahlt. Über den Sommer habe dieser Effekt etwas nachgelassen. „Die Steuersenkung hat aber die Kaufentscheidungen beschleunigt“, sagt Stephan. Jetzt, gegen Jahresende, rücke das Thema wieder mehr in den Vordergrund. Immer wieder würden Kunden fragen, ob sie noch von der verminderten Steuer profitieren können. Ja, betont Stephan. Solange eine Ware in diesem Jahr gekauft wird, gehe die Steuer-Differenz zulasten seines Betriebs – auch dann, wenn die Ware erst im kommenden Jahr geliefert wird, erklärt Stephan.

