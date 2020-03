08.03.2020

Wenn Barnabas in Bertoldsheim seine Corona-Maske braucht

Ohne Schutzmaske geht auch beim Starkbierfest nichts mehr: Bruder Barnabas machte in seiner Rede aber nicht nur das Corona-Virus zum Thema. Auch die Mitglieder der einzelnen Parteien mussten sich in Zeiten des Wahlkampfs so manche Kritik anhören.

Plus Minister Bernd Sibler machte Wahlkampf beim Starkbierfest der CSU in Rennertshofen und Fastenprediger Barnabas las so manchem die Leviten.

Von Annemarie Meilinger

Der alljährliche Starkbieranstich der CSU hat in Rennertshofen eine lange Tradition. In Wahljahren noch dazu eine besondere Brisanz. In diesem Jahr fand er wieder in der Schlosswirtschaft Schlamp in Bertoldsheim statt, weil man im Markt Rennertshofen keine geeignete Gaststätte mehr zur Verfügung hat. Dort fanden sich am Samstagabend viele Kandidaten, Parteimitglieder und Interessierte ein, um den Gastredner des Abends, Staatsminister Bernd Sibler, zu hören, die Kandidaten der CSU kennenzulernen, sowie schließlich die Fastenpredigt von „Bruder Barnabas“ (Toni Ruf) zu genießen.

Bernd Sibler brachte die Zuhörer in Bertoldsheim mit seiner launigen Rede in Stimmung Der Minister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, brachte die Zuhörergemeinde im Saal schon mit seiner launigen Rede in Stimmung. Das Prosit zelebrierte er mit Wasser, nur einen Schnupftabak genehmigte er sich am Ende, der Minister verzichtet in der Fastenzeit auf Alkohol bis zum Ostersonntag, an dem er an der Isarmündung das von den Rennertshofenern gestiftete Bier genießen wird. Er redete über Forschung und Technik und über die Ingolstädter Zweig-Uni und den Campus in Neuburg, der für 1000 Studenten Platz bieten soll. Den Gemeinden stellte er zehn Milliarden Euro erhöhten kommunalen Finanzausgleich in Aussicht und schließlich grenzte er sich deutlich von den im Landtag vertretenen AfD-Abgeordneten ab, die nicht wüssten, wie sie sich auf diesem Parkett benehmen sollen. Bruder Barnabas sprach beim Starkbierfest in Rennertshofen von einer "orangenen Invasion" Im 16 Mitglieder starken Marktgemeinderat von Rennertshofen streiten sich CSU (sechs Räte) und Freie Wähler (fünf Räte) um die Vormacht, deshalb tobt der Wahlkampf im Markt. Bruder Barnabas sprach von einer „orangenen Invasion“, gegen die die Ammerfelder sogar einen Zaun um das Leichenhaus bauen müssten, um die Totenruhe zu wahren. Die CSU dagegen lässt vor lauter Selbstdarstellung keine Zeit mehr für Diskussion. Der Bruder mutmaßte, dass sich die Schwarzen sogar ihre Plakate schwarz übermalt hätten, um ins Gespräch zu kommen: „Auch Negativwerbung ist Werbung“. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die neue Rennertshofener Schule hat den Grundriss eines H Die „Orangenen“ dagegen arbeiteten mit Whatsapp, Facebook und einem Imagefilm, der natürlich Grund zum Spott bot. Die SPD wartet zusammen mit den Grünen in einem Schneckenhaus auf ihr Ende, weiß der Barnabas. „Von Haus zu Haus ein jeder rennt, nur rot-grün pennt“ – so lautete der Trinkspruch dazu. Dagegen setzen sich Hirschbeck und Hager ein Denkmal mit der neuen Schule, denn der Grundriss hat die Form eines „H“, jetzt muss nur noch die rote Fassadenfarbe abgewendet werden. „Der Bulle von Stepperg und die Urgewalt aus dem Urdonautal“ kämpfen mit ihrer Herzkönigin (Ulrike Polleichtner) um die Macht. Dass sich das Wahlprogramm anhört wie das von der CSU, könnte daher kommen „dass ihr ihre zwei Leibwächter die Ziele ins Ohr geflüstert haben: Seniorengerechtes Wohnen und Ärztehaus für Rennertshofen“. Auch Energie, Netzausbau und Nahverkehr hat der Barnabas schon woanders gelesen. „Perfekt – dann wird das Ganze nach der Wahl gemeinsam bestens umgesetzt.“ Gretas Friday, Hackschnitzel und Funkmasten, Krautköpf, Weißwürst und Provinzloch – es gibt fast kein Thema, zu dem Barnabas nichts einfällt. 50 Minuten redet er über Gott und die Welt in Ranzhoff. Auch der Coronavirus ist ein Thema, wegen ihm trägt der Bruder eine Maske, aber nur symbolisch, um den Hals.

