Wenn Betrüger die Not(durft) zu Coronazeiten ausnutzen

Einige Betrüger wollen sich die Corona-Angst zunutze machen. Es geht um Klopapier und Atemschutzmasken.

Von Luzia Grasser

Die Regale in den Supermärkten leer, kein Klopapier weit und breit. Da kam einer 65-Jährigen aus Beilngries (Kreis Eichstätt) ein Angebot im Internet gerade recht. Jemand verkaufte Toilettenpapier und die Frau griff zu. 25 Euro überwies sie – doch das Klopapier kam nie bei ihr an. Als das Anbieterkonto gelöscht war, wurde ihr klar, dass sie offenbar einem Betrüger aufgesessen war.

Der Beilngrieser Fall ist einer der wenigen, bei dem sich Kriminelle bislang die Corona-Krise und die daraus resultierenden Ängste und Nöte zunutze machen wollen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt, zu dem unter anderem die gesamte Region 10 zählt, sind laut Sprecher Hans-Peter Kammerer bislang kaum entsprechende Fälle aufgetreten.

In der Region sind bislang nur wenige Corona-Betrüger in Erscheinung getreten

Auch Betrüger, die an der Haustür klingeln, sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgeben und kostenpflichtig angebliche Corona-Tests durchführen oder gar die Wohnung desinfizieren wollen – Fälle, die sich anderswo bereits zugetragen haben – sind bis zum Freitag nicht gemeldet worden. „Vielleicht kommt die Welle noch“, will Kammerer aber weitere Fälle nicht ausschließen. Während die Frau aus Beilngries um einen relativ niedrigen Betrag gebracht worden ist, musste ein Unternehmer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen teuer dafür bezahlen, dass er auf einen sogenannten Fake-Shop im Internet hereingefallen ist. Auch in diesem Fall machte sich ein Betrüger die Corona-Notlage zunutze. Der Firmeninhaber hatte laut Polizei Anfang März über die Internetseite einer polnischen Seite Atemschutzmasken im Wert von 160.000 Euro bestellt. Wie gefordert, hat der Mann nach der Zusendung von Lieferscheinen die Hälfte der Summe, also 80.000 Euro, als Anzahlung auf ein portugiesisches Konto überwiesen. Bei eigenen Ermittlungen hat der Unternehmer daraufhin festgestellt, dass er offenbar dem Angebot eines Fake-Shops – einer nicht existenten Firma – aufgesessen war.

Wegen der Corona-Krise gehen deutlich weniger Notrufe bei der Polizei ein

Für verlässliche Aussagen, wie sich die Corona-Krise tatsächlich auf die Kriminalitätsstatistik der Polizei auswirken wird, ist es noch zu früh. Der Tatbestand des „Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz“, wie er jetzt hin und wieder im Polizeibericht auftaucht, wird auf alle Fälle mit einfließen. Und auch an einigen anderen Zahlen zeigt sich, dass gerade Ausnahmezustand herrscht. Die Zahl der Notrufe ist laut Kammerer rund um die Hälfte zurückgegangen und besonders die Zahl der Polizeieinsätze im Straßenverkehr sei deutlich gesunken.

Mittlerweile nimmt laut Kammerer auch die Zahl jener Anrufer ab, die von der Polizei eine Rund-um-Beratung zur Ausgangsbeschränkung erwartet haben. Denn die gibt es dort nicht.

