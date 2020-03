Wenn Corona-Verbote missachtet werden

Plus Die Schulen sind zu, Geschäfte geschlossen, Sport- und Spielplätze dürfen nicht mehr betreten werden. Bayern steht still. Ganz Bayern? Nein, im Neuburger Ostend wird weiter Fußball gespielt – trotz Allgemeinverfügung.

Soziale Kontakte soll man meiden, heißt es. Auf Körperkontakt verzichten. Sich auf Spiel- und Bolzplätzen aufzuhalten, ist deshalb verboten, absolut und ausnahmslos. Genau das aber hat eine Gruppe junger Menschen auf einem Kleinspielfeld im Neuburger Ostend getan. Die Jungs haben gekickt, an einem sonnigen Mittwoch Fußball gespielt und dabei Spaß gehabt. Eigentlich ein Bild, das man an diesem Ort erwarten würde – wäre da nicht das Coronavirus, das sich in Deutschland weiter ausbreitet und immer mehr Todesopfer fordert.

Wie die Polizei nun mitteilt, habe ein Anwohner die Situation an diesem Tag beobachtet und sich dann bei der Inspektion gemeldet. Als die Beamten dort ankamen, trafen sie auf etwa 25 Personen, die sich auf dem Freizeitgelände tummelten. Der Platz selbst war von der Stadt Neuburg gesperrt worden, entsprechende Schilder der Mitteilung zufolge vorhanden.

Coronavirus: Die Sperrung von Spielplätzen als Vorsichtsmaßnahme

Alles Schutzmaßnahmen, die Teil eines ganzen Katalogs sind, auf den sich Bund und Länder Anfang der Woche geeinigt haben. Dabei handelt es sich um Leitlinien, die sozialen Kontakt im öffentlichen Bereich beschränken sollen, um auf diese Weise potenzielle Infektionsketten der Corona-Pandemie zu unterbrechen. Reine Vorsicht also.

Indem die Stadt Kleinspielfelder und andere Flächen sperrt, wird auch sie den Vorkehrungen der Regierung gerecht. Wie Sprecher Bernhard Mahler berichtet, geschehe das bereits seit einigen Tagen. Während viele Spielplätze relativ einfach abgeriegelt werden können – durch Zusperren des Eingangstors zum Beispiel – gestalte es sich anderswo deutlich schwieriger. „Absperren im eigentlichen Sinn ist da nicht möglich“, betont Bernhard Mahler. Dazu gehöre auch das besagte Kleinspielfeld im Ostend, über dessen hüfthohe Absperrung es sich als Sportler leicht springen lasse.

Tatsächlich ist das nicht das einzige Vergehen, das sich die jungen Männer an diesem Mittwoch vermeintlich zu Schulden kommen haben lassen. Wie die Neuburger Polizeibeamten in ihrer Mitteilung ausführen, kamen die Fußballspieler der Aufforderung nicht nach, den Platz zu verlassen. Wörtlich heißt es: „Die Personen verhielten sich unkooperativ und spielten weiter Fußball.“ Bis zwei 23-Jährige den weiteren Angaben nach auf die Polizisten losgingen. Als die Beamten die Männer dann festnehmen wollten, hätten sich die jungen Männer zudem gewehrt. Trotzdem konnten die beiden Neuburger zur Dienststelle gebracht werden.

Ein Vorfall, der Bernhard Mahler mehr als empört: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Verbote missachtet und Polizisten angegangen werden“, echauffiert er sich. Jetzt werde das Spielfeld im Ostend mit Bauzaun abgeriegelt, um noch deutlicher zu machen, dass es gesperrt sei. Darüber hinaus würden die Betroffenen strafrechtlich verfolgt werden. „Es geht hier um Regeln des menschlichen Zusammenlebens, die auch in einer Ausnahmesituation befolgt werden müssen.“ Viele Menschen hätten zwar frei, seien zuhause, müssten nicht in die Schule. Aber – das betont der Sprecher dezidiert: „Es ist kein Sommerferienmodus.“

Corona-Verbote in und um Neuburg: Einige reagieren mit Unverständnis

Ebendas scheinen viele nicht zu verstehen. So war dieser Fall für die Polizei in Neuburg vielleicht der erste, der sich durch das Infektionsschutzgesetz ergeben hat. In der Region, in ganz Bayern aber bleibt er nicht der einzige. In Ingolstadt etwa, in München – überall höre man von missachteten Aufenthaltsverboten, erzählt Hubert Scharpf von der Polizeiinspektion Neuburg. Dort zeigten die Menschen teilweise kein Verständnis für die momentane Situation. Auch in Neuburg nicht. „Speziell in diesem Fall scheint es die Männer nicht zu interessieren.“

Dass es dahingehend Ignoranz in der Gesellschaft gibt, beobachten auch Mitarbeiter verschiedener Verbrauchermärkte. Sie beklagen unter anderem, dass Einkäufe zu familiären Ausflügen avancieren, geradezu zelebriert werden. Außerdem würden Kunden ihre Lebensmittel weiter mit Bargeld bezahlen wollen, wovon aus hygienischen Gründen allerdings abgelassen werden muss.

Die Anweisungen grundsätzlich sind klar. An sie sollten sich die Menschen auch halten, mahnt Thomas Mack als Bürgermeister von Weichering. Ansonsten müsse die Gesellschaft, wie von Ministerpräsident Söder bereits angekündigt, mit einer kompletten Ausgangssperre rechnen. „Es geht vor allem um unsere alten Mitbürger, die wir schützen müssen“, erklärt der Rathauschef. Und um andere Risikogruppen.

Gemeinsam appelliert Landrat Peter von der Grün mit den Bürgermeistern der Gemeinden in Neuburg-Schrobenhausen in einem Schreiben an alle Bürger: „Bitte reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte. Schränken Sie Besuche und Zusammenkünfte auf das nötigste Maß ein. Halten Sie auch Ihre Kinder dazu an, sich nicht wie sonst im Freundeskreis zu treffen.“ Es gelte, darauf zu achten, dass möglichst wenige Menschen zur gleichen Zeit erkranken. Nur so könne man die Kapazitäten des Gesundheitssystems aufrechterhalten, die Versorgung aller Patienten gewährleisten und insbesondere die Schutzbedürftigsten vor Krankheit bewahren. „Bleiben Sie möglichst zu Hause!“

