vor 35 Min.

Wenn Einkaufen in Zeiten von Corona zum Risiko wird

Plus Familie Makowka aus Bergheim ist in ihrem Haus gefangen: Der Vater sitzt im heimischen Keller in Quarantäne, weil die Tochter zu den Risikopatienten gehört.

Die Studentin Laura Freilinger aus Unterstall, die für die Neuburger Rundschau auch als freie Mitarbeiterin arbeitet, hat sich in ihrer Gemeinde Bergheim als freiwillige „Corona-Helferin“ gemeldet. Sie geht etwa für Menschen einkaufen, die das in Zeiten der Corona-Krise nicht selbst machen können oder wollen. Wie etwa die Familie Makowka aus Bergheim, über die Laura Freilinger an dieser Stelle erzählt:

Es ist Donnerstagnachmittag. Ich befinde mich vor einer fremden Haustüre. Vor meinen Füßen stehen zwei leere Einkaufskörbe, darin selbstgemalte Bilder. Sie zeigen einen Regenbogen, zu lesen ist mit bunten Buchstaben: „Danke lieber Einkaufshelfer.“ Ich muss lächeln, damit hatte ich nicht gerechnet. Als ich aufschaue, blicken mich zwei freundliche Gesichter durch die Glasfront des Hauses an. Mutter Verena Makowka und ihr sechsjähriger Sohn Justus zeigen mir gestikulierend, dass ich die von ihnen bestellte Ware in deren Körbe umpacke, damit sie diese zu sich ins Haus holen können. Ich wohne in Unterstall und helfe dort Menschen, die wegen des Infektionsrisikos durch das Coronavirus besser nicht ihr Haus verlassen sollten. Die Feuerwehrkommandanten der Ortsteile organisieren das Projekt. Neben mir gibt es noch sieben weitere Helfer, doch Unterstützung braucht im Augenblick nur Familie Makowka aus Bergheim. Denn Vater Andreas Makowka verbringt seine Zeit seit einer Dienstreise nach Tirol im heimischen Keller in Quarantäne und darf selbst mit der eigenen Familie keinen Kontakt haben, weil seine neunjährige Tochter Emma zu den Risikopatienten zählt. „Ich gehe davon aus, dass viele andere Bürger aus Risikogruppen noch genug Vorrat haben“, vermutet Feuerwehrkommandant Florian Riedl, der mich mit einem Einkauf für Familie Makowka beauftragt hat. Weil die Ausgangsbeschränkungen aber in jedem Fall noch bis 19. April gelten, könnten vielleicht noch mehr Bürger die Hilfe in Anspruch nehmen. Laura Freilinger hat sich als Helfer in ihrer Gemeinde gemeldet. Bild: Freilinger In Bergheim organisiert die Feuerwehr die Einkaufshilfe Weil Mutter Verena Makowka wusste, dass sie wegen ihrer Tochter möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen haben sollte, hatte sie sich schon vor der Ausgangsbeschränkung mit Lebensmitteln eingedeckt. Nachschub sollte ein Lieferservice bringen. Doch dann lag im Briefkasten das Schreiben der Gemeinde, das auf die örtlichen Helfer hinwies. „Bei unserem ersten Einkauf kam die Ware innerhalb von zwei Stunden an“, erzählt Verena Makowka und lobt damit die Freiwillige Feuerwehr, die den Einkauf übernommen hatte. „Ich bin einfach nur froh über dieses tolle Projekt“, freut sich die Bergheimerin. „So können wir weiterhin frische Lebensmittel beziehen, obwohl wir das Haus zum Einkaufen nicht mehr verlassen. Das Risiko wäre zu groß.“ Emma leidet an Juvenile Arthritis, eine Art Kinderrheuma, die nur etwa jedes 1000. Kind bekommt und eine Schwellung der Gelenke auslöst. Eine Begleiterscheinung der Autoimmunkrankheit ist eine chronische Augenentzündung, die der kleinen Emma im schlimmsten Fall das Augenlicht kosten könnte. Deshalb muss die Neunjährige regelmäßig zum Arzt und Medikamente einnehmen. „Emma führt trotz allem ein normales Leben. Wir haben uns längst an die Situation gewöhnt und sind dankbar, dass sie wie ihre Freunde zur Schule gehen kann und neuerdings sogar beim ERC Eislaufen geht“, sagt ihre Mutter. Laura Freilinger freut sich, Familie Makowka helfen zu können Verena Makowka erzählt mir, sie wäre zutiefst erleichtert gewesen, als die Schulen und Kindergärten geschlossen wurden. „Ich mache mir allerdings Sorgen, weil die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen wollen. Mir wäre es lieber, sie bleiben bis zu den Sommerferien geschlossen.“ Emma und ihr Bruder Justus vertreiben sich derweil die Zeit mit Partyspielen. Die waren eigentlich für ihre gemeinsame Geburtstagsfeier im März geplant. Doch der Coronavirus machte die Pläne zunichte. Freunde durften keine kommen, und auch der Vater musste zum Schutz der Kinder im Keller bleiben. „Das war schon anders als sonst“, erinnert sich Verena Makowka. Auch Emma und Justus schützen sich mit Masken. Emma hat eine Autoimmunkrankheit, die sie zu einem Risikopatienten macht. Bild: Familie Makowka Solange sich das Coronavirus weiterhin ausbreitet und die Gefahr einer Infizierung besteht, wird Familie Makowka wohl noch öfter auf das Angebot der Gemeinde Bergheim zurückgreifen. An ihrer Wortwahl im Telefongespräch kann man ihr die Dankbarkeit anhören. Doch auch ich bin dankbar für die Möglichkeit, dieser Familie helfen zu können – vor allem jetzt, wo ich ihre Geschichte kenne. Manchmal blicke ich während der Arbeit auf und sehe mir die beiden von Justus und Emma gemalten Bilder an. Ich hoffe, den beiden bald wieder durch die Glasfront des Hauses zuwinken zu dürfen.

