27.03.2019

Wenn Häschen wie Katzen fauchen

Schaut harmlos aus, aber so kleine Häschen können auch ganz schön fauchen, wie Hubert Strobl in seinem Garten erfahren musste.

Begegnung in einem Neuburger Garten

Hubert Strobl wohnt in einem Haus mit Garten an der Gerhard-Hauptmann-Straße. Der ist durchaus groß, erstreckt sich über rund 1350 Quadratmeter und ist nur mit einer Naturhecke umgeben. Deshalb treibt sich auch allerhand Tierisches dort herum.

Hubert Strobl bekommt öfter Besuch von Katzen, selten von Hunden. Auch Greifvögel lassen sich regelmäßig blicken und Feldhasen laufen das ganze Jahr über durch den Garten. Mit dem Nachwuchs einer Häsin kam es kürzlich zu einer unerwarteten Begegnung.

Wie Hubert Strobl erzählt, rechte er eines Vormittags den Garten durch und war gerade auf dem Weg zum Kompost, als er die vier kleinen Hasen entdeckte, ungeschützt auf der Wiese sitzend. Weil er sie wieder unter die Hecke locken wollte, wo sie sich unter dem Laub und dem Efeu vor Feinden verstecken konnten, wollte er sie zum Laufen animieren, ohne dass er sie mit seinen Gartenhandschuhen berührte.

Doch die kleinen Hasen fauchten den Senior bei diesem Versuch plötzlich wild an, so wie das üblicherweise Katzen machen. Schließlich konnte er zwei dazu animieren, unter die Hecke zu hoppeln, ein drittes Häschen verkroch sich über einen Umweg ebenfalls unter die Hecke. Und wo war das vierte Junge? Hubert Strobl entdeckte es schließlich an der Stelle, wo sich die vier Häschen fest zusammengekauert hatten. Es war tot. Jetzt wurde ihm auch klar, weshalb die anderen ihn angefaucht hatten: Sie wollten ihr Geschwisterchen beschützen und wärmen.

Bei einem Anruf im Tierheim erfuhr Hubert Strobl, dass es durchaus üblich sei, dass wilde Hasenmütter nicht bei ihren Jungen bleiben würden. Sie kämen aber immer wieder zurück, um ihren Nachwuchs zu versorgen. In nächster Zeit will er die Häschen in ihrem Versteck unter der Hecke nicht verschrecken und erst nach einer Weile einmal nachsehen, ob sie noch da sind. Die unerwartete, fauchende Attacke der kleinen Hasen wird er aber so schnell nicht vergessen. (mari)