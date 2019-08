02.08.2019

Wenn Musik aus dem Nahen Osten und Klassik aufeinander treffen

Im Kurs „Improvisation und Arabische Musik“ wird ein ungewöhnliches Tonsystem für die Teilnehmer zur Herausforderung. Der Dozent Khaled Bal´awi möchte Kulturen und Menschen zusammenbringen

Von Laura Freilinger

Eine Tonfolge, die weder nach Dur noch nach Moll klingt. Sie wirkt fremd, doch erinnert der Rhythmus etwas an mitteralterliche Musik. Den Rhythmus vorgebend trommelt ein aus dem Nahen Osten stammender Mann auf einem runden, flachen Perkussionsinstrument. Neben ihm streicht eine Frau konzentriert mit einem Bogen über die vier Saiten ihres Cellos. Begleitet werden sie von einer Gambe – einem Instrument der Alten Musik.

Einer Herausforderung der anderen Art stellten sich die fünf Teilnehmer des Kurses „Improvisation und Arabische Musik“ in der ersten Woche der Sommerakademie. Ihr Leiter Khaled Bal´awi hat orientalische Wurzeln und möchte nun sein Wissen weitergeben. „Ich wuchs mit der arabischen Musik auf. Sie ist mir vertraut“, erzählt Bal´awi auf Englisch. Die arabische Musik lasse den Musikern viel Freiraum, da sie sowohl rhythmisch als auch melodisch nicht so gebunden sei wie europäische Stücke. Während im europäischen Raum vorwiegend Dur und Moll verwendet werden, können in der arabischen Musik Dutzende Klangfarben aneinandergereiht werden. Hinzu kommen landesspezifische Merkmale und Gewohnheiten.

„Die größte Herausforderung ist es, die Kursteilnehmer an die neuen Töne der Rast-Tonleiter zu gewöhnen“, erläutert Bal´awi. Die Rast-Tonleiter folgt nicht einem System aus Ganz- und Halbtonschritten, aus denen wir unsere Intervalle bilden. Sie arbeitet stattdessen mit Vierteltönen, die für einen Europäer im ersten Moment so klingen, als wären die Instrumente nicht gestimmt worden. Bal´awi selbst lernte als Kind sowohl die klassische als auch die arabische Musik kennen und hat deshalb keinerlei Probleme damit gehabt, sich umzugewöhnen, wie er sagt.

„Arabische Stücke sind in Deutschland leider nicht verbreitet“, bedauert Bal´awi. Daher hätte er beschlossen, den neuen Kurs anzubieten. Der Professor lehrt Violoncello, Kammermusik, Musiktheorie und Volksmusik an der Yarmouk Universität in Jordanien. In führenden Orchestern und Kammermusikensembles trat er außerdem im Nahen Osten auf. Auch dort verbindet er westliche mit östlicher Musik.

„Mein Ziel ist es nicht nur, Kulturen zusammen zu bringen, sondern auch die Menschen selbst. Niemand sollte aufgrund einer Hautfarbe Angst haben“, hebt er hervor. Und es funktioniert: Alexander Suleiman aus Gaimersheim leitet den Fachbereich Klassik und ist begeistert. „Wir lernen miteinander und voneinander. Es ist wahnsinnig toll, dass hier gleichzeitig Cello und Gambe erklingen. Die Mischung aus Klassik, Alter Musik und arabischer Improvisation macht den Kurs interdisziplinär“, freut sich der Cellist. Auch die 35-jährige Diana Fries aus Riedstadt nimmt am Kurs teil. Sie möchte wissen, wie arabische Musik funktioniert. „Außerdem war ich einfach neugierig“, sagt sie und lacht. Vormittags haben die Musiker Einzelunterricht. Den Nachmittag verbringen sie in der Gruppe und üben verschiedene Stücke ein, die sie am kommenden Samstag, 3. August, um 19 Uhr auf einem Konzert vorstellen wollen.

„Wer möchte, kann klatschen oder dazu pfeifen, da ist man völlig frei“, sagt Bal´awi und freut sich auf das Konzert.

www.sommerakademie-neuburg.de

