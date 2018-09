16:11 Uhr

Wenn Neuburg leuchtet

Parallel zur Eröffnung der Hutschau ist am 28. September auch die lange Einkaufsnacht in der Neuburger Innenstadt. Da kann man mehr als nur shoppen gehen.

Bummeln, Shoppen und Spaß haben bis spät in die Nacht: Am Freitag, 28. September, ist es wieder soweit. Dann findet in Neuburg wieder die beliebte lange Einkaufsnacht statt. Unter dem Motto „Neuburg leuchtet“ lädt das Stadtmarketing Neuburg und die Werbegemeinschaft Neuburg City zu einem bunten Treiben in die Innenstadt ein.

Die Veranstaltung findet wieder in Kombination mit der weltgrößten Hutmodenschau „Mut zum Hut“ statt, die vom Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. September, dauert. In dem wunderschönen Residenzschloss sowie im Marstall und im Boxenstall können mehr als 15000 Hutkreationen bestaunt, probiert und erworben werden. Ausgefallener Schmuck und außergewöhnliches Textildesign runden das Angebot ab.

Die Neuburger Geschäfte dürfen ihre Türen am 28. September bis 23 Uhr öffnen

Aufgrund einer Sondergenehmigung der Regierung von Oberbayern und der kulturellen Großveranstaltung ist es möglich, dass in ausgewählten Straßen auch in diesem Jahr wieder von den gesetzlichen Ladenschlusszeiten abgewichen werden kann und damit zahlreiche Geschäfte ihre Türen bis 23 Uhr öffnen dürfen. Wie in den vergangenen Jahren bietet sich dadurch ein entspanntes und gemütliches Einkaufen in der Renaissancestadt an, wobei gerade Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen sollten. Daneben versprechen Cocktailbars, Food Trucks und weiteren Aktionen ein unterhaltsames Programm an diesem Abend. Zu den attraktiven Rahmenveranstaltungen zählen zum Beispiel ein Tanzauftritt der Männergarde der Burgfunken Neuburg und eine Feuershow des Traumtheaters Neuburg. Außerdem gibt es Live-Musik an verschiedenen Standorten, die den Abend auch zu einem akustischen Schmankerl werden lassen. Für eine besondere Atmosphäre sorgen wieder die bunten Lichter, mit denen die Straßen der Innenstadt beleuchtet sein werden. Stelzenläufer und „Lebende Lichtobjekte“ des Traumtheaters Neuburg präsentieren die Innenstadt von einer ganz anderen Seite.

Alle teilnehmenden Geschäfte und Aktionen sind in einem Flyer übersichtlich dargestellt, der in der Innenstadt Neuburgs, in den Öffentlichen Einrichtungen, auf der Homepage des Stadtmarketings sowie im Umland zu finden ist.

Stadtmarketing und Werbegemeinschaft sind sich sicher, dass dieser Abend die optimale Gelegenheit bietet, sich nicht nur von Ute Patel-Mißfeldts einzigartiger Hutschau in der Oberen Altstadt verzaubern zu lassen, sondern auch die Angebote des lokalen Handels und der kurzweiligen Unterhaltung in den Straßen der Unteren Altstadt genießen zu können. (nr)

