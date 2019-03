vor 1 Min.

Wenn Neuschwanstein in Burgheim liegt

Warum Klein-Venedig in Burgheim liegt und sich Dekan Werner Dippel auch mit dem Wurstkessel auskennt.

Von Peter Maier

Der süffige Unterbaarer Laurentius-Bock und ein ansprechendes Rahmenprogramm lockten zahlreiche Besucher zur sechsten Auflage des Starkbierfestes der Schützenfreunde in das Burgheimer Schützenheim. Für Stammgäste, darunter Bürgermeister Michael Böhm, Dekan Werner Dippel und einige Gemeinderäte ist dieser Fastenzeittermin fester Bestandteil ihres Kalenders, wie Zweiter Schützenmeister Franz Fäller in seiner Begrüßungsrede meinte. Die erste Halbe kredenzte Franz Fäller Bürgermeister Michael Böhm. Dann stimmte Andreas Huber aus Unterschneitbach als „The one and only Hubär“ mit seiner E-Gitarrre die Starkbiergemeinde auf Fastenpredigt und Singspiel ein.

Bettelmönch Nepomuk las so manchem die Leviten

Bettelmönch Nepomuk (Sepp Egerer) betrat barfuß mit Kindergartentante Vroni (Kerstin Egerer) die Bühne, nachdem er zuvor einige Starkbierjünger „gesegnet“ hatte. Sofort erkannte der Bettelmönch, dass es für die „Hunger leidenden und ausgemergelten Körper“ in Burgheim Hoffnung gibt. Diese liege in der Wurst! Dekan Werner Dippel kenne sich mit dem Wurstkessel genauso gut aus wie mit dem Weihrauchkessel. Das Produkt aus Kesselfleischpartien, in Scheiben geschnitten, diene auch als Hostie. Ansonsten führten die Burgheimer ein tristes Dasein. Besonders betroffen seien die Bewohner in der „Ach,“ dem „Hasenbergl, Glasscherbenviertel und Ghetto“ von Burgheim. Obwohl die „Oocherer“ jetzt im Überschwemmungsgebiet liegen, geben sie nicht auf. Sie vermarkten sich jetzt als „Klein-Venedig“ für zahlende Touristen. Der Bettelmönch will weiter erkannt haben, dass die traditionelle Burgheimer Fußwallfahrt nach Mauern heuer mit dem Bus stattfindet, weil die Donaubrücke gesperrt ist. Allerdings hofft der Starkbiergeistliche, dass es „Moses“ Dippel noch gelingen könnte, die Donau zu teilen.

Da sinkt der König schon mal auf die Knie, wenn er sich beim Dekan in Metzgerschürze die „Göttlichen Ratschläge“ abholt. Bild: Peter Maier

Schuld an allem aber sei der „ungläubige Judas,“ Bürgermeister Michael Böhm. Er erlaubte sich tatsächlich, das Theater des Burschenvereins öfter zu besuchen als das des Pfarrgemeinderats. Dazu stellte er noch „heidnische“ rote Fahrräder und Blumentöpfe vor dem Rathaus auf. Da appellierte Bettelmönch Nepomuk an den heiligen Michael, er möge den Rathauschef „zurück ins schwarze Heim“ geleiten. Den hohen Anteil von AfD-Wählern nahm der Fastenprediger ebenfalls aufs Korn und stellte eine Trump-Verbindung – „Jeder ist sich selbst der nächste“ – her.

Das Burgheimer Sportheim erinnert Nepomuk an Neuschwanstein

Der TSV Burgheim hat sich ein Sportheim gebaut, das Nepomuk an Neuschwanstein erinnert, allerdings mit Schulden. Die Verantwortlichen gehen allerdings nicht in den Starnberger See wie einst König Ludwig II, sie lassen die Duschen kalt und kassieren von den Ehrenmitgliedern wieder Beiträge. Sollte der TSV Burgheim in die Bundesliga aufsteigen, werden die Duschen an den „See für Warmduscher“ verlagert, wenn der nicht im Überschwemmungsgebiet liegt.

Nach einer „Hubär’schen Gstanzlrunde“ mit klassischen, zündenden und schlüpfrigen Witzen gehörte die Bühne wieder Sepp Egerer als „König Michael I“ und Kerstin Egerer als „Hexe Straß,“ die für den Regenten „hundsgemein“ sein kann. Das Übel aus dem Ortsteil halte Feste ab, wo über den „Monarchen“ gelästert werde. Während der nur Erfolg wünscht, alleine vorne stehen und zum Retter Burgheims werden möchte, habe die Hexe dem MVGB, „Magische Vereinigung gegen Burgheim“ gegründet. Die Hexe wolle Straß zu einer Großmacht und „Weltstadt mit Herzschrittmachern“ führen. Allerdings gibt es zwischen dem König und der Hexe noch ein Happy End durch einen „Göttlichen Rat“ von Dekan Werner Dippel, den Kerstin Egerer in Metzgerschürze darstellte. Michael I. solle doch jeden Sonntag in die Kirche gehen und an Nächstenliebe denken. Dies funktioniert dann zu den Klängen „Verdammt ich lieb Dich....“ Die Rock- und Popklänge übernahm anschließen der „Hubär“ und brachte damit die Starkbiergemeinde bei bester Stimmung in den Sonntagmorgen.

