vor 12 Min.

Wenn die Post mit dem E-Auto kommt

An der Uni werden die Briefe jetzt mit 100 Prozent Öko-Strom gebracht

Zum Fuhrpark der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) gehört ab sofort ein elektrisch betriebenes Fahrzeug. Die Mitarbeiter der Poststelle fahren Briefe und Pakete künftig mit einem E-Auto aus. Das Vorgängerfahrzeug musste aus Altersgründen ausgetauscht werden. Es ist nun das zweite E-Auto, das dienstlich auf dem Campus unterwegs ist, wie die KU mitteilt. Auch der von der Uni beauftragte Schließdienst ist bei seinen abendlichen und nächtlichen Runden mit einem E-Wagen unterwegs.

Mit dem neuen Postauto baut die KU nun die Förderung der Elektromobilität aus. Am Campus in Eichstätt wurden bislang zwei Elektrotankstellen in Betrieb genommen, wo Beschäftigte und Studenten kostenlos ihre E-Autos aufladen können. Eine weitere E-Tankstelle am Standort Ingolstadt ist geplant.

Vor der Anschaffung des neuen Postautos berechnete das Gebäudemanagement, inwiefern diese Antriebsform tatsächlich klimafreundlicher ist. Das Vorgängermodell des E-Autos wurde mit einem Benzinmotor betrieben, der Energiebedarf lag umgerechnet bei rund 11.000 kWh im Jahr. Für die gleiche Fahrleistung benötigt das neue E-Auto voraussichtlich lediglich 3000 kWh. Die Ersparnis entspricht jährlich rund 3,3 Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Universität zu hundert Prozent mit Ökostrom versorgt wird. Was dieser CO2-Einsparung entgegensteht, sind die Emissionen für die Herstellung der Batterie. So werden gemäß dem Heidelberger ifeu-institut, welches im Auftrag des Umweltbundesamtes tätig ist, rund 140 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde Speicherkapazität der Batterien emittiert. Im Postauto der KU ist eine Batterie mit einer Speicherkapazität von 33 kWh verbaut – also wurden umgerechnet 4,6 Tonnen CO2 emittiert. Nach einer 16-monatigen Nutzungszeit sind folglich die Emissionen der Batterieherstellung kompensiert. Danach werden – so hat es die Uni berechnet – jährlich über drei Tonnen CO2 eingespart. (nr)

Themen Folgen