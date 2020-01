vor 43 Min.

Wenn es glatt wird auf den Straßen

Polizei meldet mehrere Unfälle

Nach dem ersten leichten Wintereinbruch taten sich einige Verkehrsteilnehmer scheinbar schwer, sich auf die ungewohnten, nämlich glatten Straßenverhältnisse einzustellen. Die Polizei meldet jedenfalls mehrere Unfälle und Verkehrsbehinderungen in Neuburg und dem Landkreis zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh, wenngleich die Nacht unter dem Strich trotz allem relativ glimpflich verlief.

Um 18.20 Uhr fuhr am Dienstag eine 18-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße aus Rennertshofen kommend Richtung Neuburg. Zwischen Riedensheim und Bittenbrunn kam sie aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab und landete im Bankett. Laut Polizei entstand nur geringer Sachschaden.

Nur 30 Minuten später war eine 22-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Attenfeld in Richtung Bergen unterwegs. Auch sie kam aufgrund der Straßenglätte in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Schaden an dem Pkw beträgt rund 3000 Euro.

Ein 21-jähriger Mann aus Neuburg beschleunigte nach Polizeiangaben um 22.30 Uhr bei schneebedeckter Fahrbahn seinen Wagen Am Südpark zu stark, das Fahrzeug brach nach links aus und fuhr in einen Acker. Hierbei entstand ein Schaden von knapp 2000 Euro.

Gegen 3 Uhr fuhr sich eine Sattelzugmaschine samt Auflieger auf der B16 am Burgwaldberg bei Oberhausen im Grünstreifen fest und blockierte die Fahrbahn. Den Sattelzug zog ein Abschleppdienst wieder heraus. Er konnte danach seine Fahrt fortsetzen.

Um 5 Uhr kam schließlich noch eine von Neuburg kommende Sattelzugmaschine kurz vor Rohrenfels mit seinen rechten Reifen von der Staatsstraße ab und fuhr sich fest. Auch hier musste ein Abschleppdienst den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn ziehen. (nr)

