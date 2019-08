Wenn’s in Neuburg plötzlich früher dunkel wird

Plus Für die Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten ist ab jetzt um 23 Uhr Schluss. Wie das neue Gesetz in Neuburg und Eichstätt umgesetzt wird und warum sich Naturschützer freuen.

Nachtschwärmern, die gerne lange feiern und erst zu vorgerückter Stunde nach Hause kommen, zeigt sich Bayern inzwischen von seiner dunklen Seite. Denn seit einigen Tagen ist ein neues Gesetz in Kraft getreten und das besagt, dass öffentliche Gebäude nach 23 Uhr nicht mehr beleuchtet werden dürfen. Es ist eine Folge des Volksbegehrens rettet die Bienen. Denn starke Beleuchtung bedeutet für viele nachtaktive Insekten und Falter den sicheren Tod. Im Gesetzestext heißt es konkret: „Nach 23 Uhr und bis zur Morgendämmerung ist es verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit das nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist.“

Bislang wurde die Beleuchtung in Neuburg um 3 Uhr abgeschaltet

Seit vielen Jahrzehnten ist die Neuburger Altstadt rund um das Schloss des Nächtens beleuchtet. Jetzt gehen die Lichter allerdings nicht erst um 3 Uhr morgens aus, sondern bereits vier Stunden früher, um 23 Uhr. Während Stadtsprecher Bernhard Mahler davon spricht, dass bei der Stadt bislang keine Reaktionen auf die geänderte Beleuchtungsdauer eingegangen sind, zeigt sich in den sozialen Medien ein gemischtes Bild. Die einen bedauern, dass die Stadt dadurch ein Stückchen Romantik verliere oder monieren, dass „Umweltschutz echt zu weit“ gehe. Andere wiederum erkennen keinen Verlust für das Stadtbild, sondern einen Mehrwert, wenn keine Insekten mehr wegen des hell strahlenden Lichts ihr Leben lassen müssen.

Zu ihnen zählt auch Günter Krell, Kreisvorsitzender beim Bund Naturschutz. Die Forderung nach wenig Licht in der Nacht, sagt Krell, sei nichts Neues. Bei Naturschützern stand das, was jetzt umgesetzt worden sei, schon lange auf der Wunschliste, „aber erst jetzt trifft es auf offene Ohren“. Und er glaubt, dass keinerlei Imageschaden für die Stadt entstehen wird: „So viele Touristen werden nachts nicht nach Neuburg kommen.“ Während er es für sinnvoll hält, die Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten zu später Stunde abzuschalten, so will Krell keineswegs, dass die ganze Stadt in Dunkelheit verschwindet. Straßenlampen, sagt er, sollten schon allein aus Sicherheitsgründen angeschaltet bleiben. Aber auch hier könnte man Überlegungen anstellen, so Krell, wie möglicherweise weniger Insekten dem Licht zum Opfer fallen. „Es ist zu überlegen, ob alle Straßenlampen nötig sind“, sagt Krell. Und wenn Leuchten ausgetauscht werden müssen, regt er an, sollen sie auf alle Fälle mit Systemen ersetzt werden, die weniger Insekten anziehen.

In Eichstätt ist die Fassadenbeleuchtung mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt

Auch in der Stadt Eichstätt gehen jetzt die Lichter früher aus, und zwar eineinhalb Stunden. Bislang wurde der Schalter für die Beleuchtung der Westfassade des Doms, der Willibaldsburg, des Rathauses und der Mariensäule auf dem Residenzplatz erst um halb eins nachts umgelegt. Das geschieht jetzt, genauso wie überall in Bayern, bereits um 23 Uhr. Allerdings ist hier – anders als beispielsweise in Neuburg – die Beleuchtung der Denkmäler mit der Straßenbeleuchtung in den Straßenzügen ringsum gekoppelt. Und das bedeutet, wie Hans Bittl von der Stadt Eichstätt erläutert, dass jetzt bereits um 23 Uhr jede zweite Laterne automatisch mit ausgeschaltet wird.

In Eichstätt wird das durchaus mit gemischten Gefühlen gesehen. Immerhin wurde nach einer Vergewaltigung an der Altmühl vor drei Jahren erst für die entsprechende Beleuchtung in die Nacht hinein gesorgt, damit sich Fußgänger sicherer fühlen. Noch aber, sagt Bittl, hätte es keinerlei Reaktionen auf die Abschaltung gegeben. Sollte es aber dazu kommen, so würde man sich von Seiten der Stadt um eine Regelung kümmern. Auch wenn das, wie Bittl betont, „ein irrer Aufwand ist, technisch gesehen“. In allen anderen Straßen wird weiterhin – wie bisher auch – jede zweite Straßenlaterne erst um halb ein Uhr nachts ausgeschaltet.

