17:52 Uhr

Wenn sich Neuburger Paare wegen Corona doch (noch) nicht trauen

Viele Paare, die in den kommenden Monaten heiraten wollten, sagen die Feier wegen Corona ab. Niemand will den großen Tag mit Mundschutz und Sicherheitsabstand zu den Gästen feiern.

Plus Mit dem Frühling beginnt auch die Zeit der Hochzeiten. Doch viele Paare rund um Neuburg mussten ihren großen Tag wegen der Corona-Pandemie in das kommende Jahr verschieben.

Von Elena Winterhalter

Eigentlich war alles vorbereitet: Einladungen an hundert Gäste verschickt, Tischdeko gebastelt, Location, Band, Make-up, Frisur organisiert und das Hochzeitskleid hängt bereits im Schrank. Dem großen Tag von Julia und Herbert Bell am 20. Juni 2020 stand also nichts mehr im Weg. Wäre da nicht dieses Virus, das so viele Dinge auf den Kopf stellt.

